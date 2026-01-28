Лондон предупреди за опасност от смъртоносен вирус в Азия

Болестта се предава на хора предимно от животни като прасета и прилепи

Здравните власти във Великобритания издадоха предупреждение към пътуващите в Азия за опасност от заразяване с нипа (Nipah), след като в Индия бях потвърдени два случая на смъртоносния вирус.

Според британската агенция за здравна сигурност UKHSA, въпреки че рискът от разболяване за повечето хора остава нисък, е много важно да се знае какво представлява заразяването с него. Още повече че се очакват масирани пътувания в тази част на света в средата на февруари за посрещане на Лунната нова година.

Вирусът нипа се предава предимно на хора от животни като прасета и прилепи чрез директен контакт или чрез техните секрети, попаднали върху плодове. От UKHSA съветват да се избягват сурови или частично ферментирали сокове, както и контакт с видимо болни хора.

Първоначалните симптоми на вируса често са висока температура, гадене, повръщане и респираторни проблеми, които може да преминат в пневмония. В тежки случаи може да се стигне до опасно подуване на мозъка, което да доведе до неврологични симптоми като сънливост и гърчове. Заболяването е силно заразно и се разглежда от Световната здравна организация като високорисково за епидемии, тъй като не съществуват ваксини или лекарства за него. Има и висок процент на смъртност - от 40 до 75 на сто.

Затова, макар индийските власти да твърдят, че са успели да изолират двамата заразени в щата Западна Бенгалия и контактувалите с тях близо 200 души, редица азиатски летища въведоха проверки на пристигащите от Индия, подобни на тези по време на пандемията от COVID-19.

Вирусът нипа е познат от 1998 г. и периодично избухват огнища на заразяване с него. За първи път е открит сред свиневъди в Малайзия.