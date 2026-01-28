Всеки вече може да дава спешна помощ на човек със спряло сърце (Обзор)

Който иска да помогне, е длъжен да се обади веднага на тел. 112

Пълно единодушие, че първа помощ при сърдечен арест трябва да се оказва от всеки, който е способен да го направи, дори и да няма медицинско образование, постигнаха депутатите в парламента. Затова в страната ще бъдат поставени повече автоматични външни дефибрилатори - за бърза реакция до пристигането на медицинските екипи.

С няколко гласувания те приеха текстовете, според които отпадат тежките санкции, предвидени за намеса в момента. А част от предложенията на

вносителите

- шефа на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ и д-р Александър Симидчиев от ПП-ДБ,

минаха без никакви гласове “против”. Вдъхновител на промените е водещият инвазивен кардиолог и шеф на Националния съвет по кардиопулмонална ресусцитация проф. Иво Петров. (Какво каза той след промените - виж долу)

“Единодушно “за” от всички партии! Законът за възможността гражданите да оказват първа помощ при внезапен сърдечен арест е факт! В най-скоро време ще бъдат поставени все повече автоматични дефибрилатори на обществени места. За пореден път доказваме, че

здравеопазването няма и не трябва да има партиен цвят”,

написа след гласуването Ангелов. Част от предложенията на вносителите минаха без никакви забележки.

В България всяка година хиляди семейства губят близки заради внезапна сърдечна смърт – често в присъствието на свидетели, които са искали да помогнат, но законът или страхът са ги парализирали. Страната ни беше сред малкото в Европа към момента, в които оказването на първа помощ с външен дефибрилатор от немедицинско лице беше не само нерегулирано, но и юридически рисковано.

До днес по закон лицата, които го правеха или извършваха здравни дейности без необходимата медицинска квалификация, трябваше да бъдат глобени между 5000 и 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.

След години на упорито застъпничество от страна на водещи специалисти парламентът най-накрая прие промените в Закона за здравето. Вече всеки от нас има правото - и моралния дълг - да бъде спасител, когато е свидетел на сърдечен инцидент. Автоматичните външни дефибрилатори излизат от лекарските кабинети и влизат в публичното пространство.

Целта е да се използват по най-добрия начин минутите преди пристигането на линейката, за да не бъде премината границата между живота и смъртта.

А ранната дефибрилация в рамките на 3-5 минути от началото на инцидента може да увеличи шанса за оцеляване от 50 до 70%, сочи статистиката.

Реално дълъг или остър дебат по законопроекта нямаше. Според Коста Стоянов от “Възраждане” спортните съоръжения трябва да са с приоритет при задължителното изискване за наличие на автоматични външни дефибрилатори в обществени сгради и обекти. Депутатът подчерта, че при инциденти, свързани с интензивна физическа активност, първите минути са решаващи за спасяването на човешки живот.

Мнозинството разписа, че

мястото на дефибрилаторите ще се определя с наредба

на здравното министерство. При прилагането на първа помощ с предимство ще се прилага от хора с познания и умения, ако присъстват. Човекът, който иска да помогне, е длъжен да се обади незабавно на тел. 112.

“Ще спасим поне 50% от хората със сърдечен арест

Благодаря на вас и колегите от здравната комисия, че консенсусно го направихме. Това е малка крачка за законодателството, но голяма за опазването на живота на българите”, коментира приетите разпоредби Симидчиев. Моментът е важен за историята на българското здравеопазване заради общата ангажираност към здравето на българския народ, доволен бе той.

За следващия парламент остана да се изготви по-ясна дефиниция на понятието “първа помощ”.



В София има 24 устройства в метростанции и общински болници

Първите 4 дефибрилатора бяха поставени в няколко метростанции в столицата още през 2022 г. Тогава Столичният общински съвет прие решение за закупуване на автоматични външни дефибрилатори (АВД), с което се постави началото на внедряването им и осигуряването на възможност за извършване на ранна дефибрилация на обществени места в София.

Инициативата бе на проф. Иво Петров, който за кратко бе зам.-председател на СОС, и бе подкрепена от тогавашния шеф на градския парламент и настоящ правосъден министър Георги Георгиев.

Първите 4 дефибрилатора бяха поставени на станциите “Сердика”, “Стадион Васил Левски”, “Орлов мост” и “Национален дворец на културата”. Един беше купен и за нуждите на общинската дирекция по аварийна помощ. Тогава бяха проведени и редица обучения от фондация “Първите три минути”, които са друга важна крачка към повишаване на осведомеността и капацитета за реакция в случай на настъпил сърдечносъдов инцидент от страна на гражданите. Бяха обучени служители на Столичния инспекторат, на “Метрополитен”, Центъра за градска мобилност, учители от столични училища и др.

След това през 2023 г. СОС одобри купуването на още 20 дефибрилатора, които бяха поставени в общински болници, на места, където се събират много хора, и метростанции с голям пътникопоток.



Проф. Иво Петров, инвазивен кардиолог, председател на Националния съвет по кардиопулмонална ресусцитация:

Бързият достъп до дефибрилатори на обществени места увеличава 2 пъти спасените

- Проф. Петров, освобождаването от отговорност при реанимация на човек със спряло сърце ще промени ли поведението на хората, станали случайно свидетели на инцидента, или страхът от грешка ще продължава да бъде спирачка при липса на опит?

- Това е ключов момент в промяната – всеки един човек, който има достъп до външен автоматичен дефибрилатор, да може да го използва. Не просто защото ще е освободен от отговорност, а и защото е сигурно, че той ще се справи.

- Какво дава тази сигурност?

- Простият факт, че самата машина води човека - независимо каква му е професията - как трябва да бъде използван дефибрилаторът. Реално погледнато, след като бъдат залепени лепенките, той самият решава какво трябва да се направи. Изкуственият интелект, вграден в дефибрилатора, взема решение дали да се направи електрически разряд, или не. И поради тази причина ще бъде абсолютно невъзможно да настъпят погрешни действия. Никой от нас не може да увреди друго човешко същество с дефибрилатор - просто дефибрилаторът няма да ни позволи. Но за преодоляване на страха има важна роля и обучението на по-широк слой от населението.

- Какъв резултат се очаква от възможността всеки да окаже помощ?

- Данните от Дания и Швеция показват, че двукратно е нараснала честотата на спасените човешки животи, откакто има систематично обучение на населението и систематично приложение на ранна дефибрилация. Хората трябва да бъдат обучени и едновременно с това да имат бърз достъп до дефибрилатор, което е абсолютно задължително. Ние даже си помечтахме, като обсъждахме в здравната комисия в парламента, че инсталираните дефибрилатори трябва да бъдат регистрирани в нарочно електронно приложение, така че, когато имаме свидетел на внезапна сърдечна смърт, той да влезе в мобилния си телефон, да натисне приложението и приложението да го заведе с GPS насочване къде е най-близкият дефибрилатор и дори да му укаже пътя, тоест да има GPS навигация до най-близкия дефибрилатор. Това е направено в модерните страни.