Кои лекарства заплаща НЗОК за домашно лечение?

От 1 юли 2025 г. лекарствените продукти по лекарско предписание за домашно лечение на остри инфекциозни заболявания - включително антибактериални средства, за децата до 7 г. са безплатни. Това право се запазва и през 2026 г.

Всеки здравноосигурен пациент има право на определени гарантирани здравни дейности, включително лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

НЗОК заплаща за домашно лечение лекарства при следните условия:

да са включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

да са показани за заболявания, включени в Списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО, утвърден с решение на Надзорния съвет на НЗОК. В него сега са 226 - по рубрика заболявания, съответно 614 - по МКБ код заболявания.

притежателите на разрешение за употреба да са изявили писменно желание продуктът им след включването в ПЛС да се заплаща от НЗОК и да са сключили съответния договор с НЗОК.

Какво е Позитивен лекарствен списък?

Позитивният лекарствен списък (ПЛС) е официален публичен регистър, който включва разрешени за употреба лекарствени продукти, за които Националният съвет по цени и реимбурсиране е утвърдил цена и които могат да бъдат заплащани напълно или частично с публични средства. В списъка са посочени пределните цени и референтните стойности, което служи за механизъм, чрез който се регулират цените на лекарствата.

Съгласно реда за заплащане на лекарствените продукти се определя в кое от приложенията на ПЛС ще бъдат включени. Така тези, които се заплащат от бюджета на НЗОК, по реда на ЗЗО, са включени в Приложение № 1 на ПЛС. Чрез включените в него лекарствени продукти (които към настоящия момент са около 2150) се обхваща един широк диапазон от терапевтични възможности за лечение на различни заболявания и се осигурява избор на медицинските специалисти при определянето на най-добрия терапевтичен подход. Всяка година в ПЛС се включват лекарствени продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования (активни вещества), както и нови показания, с което се разширява достъпът на пациентите до необходимата терапия.

Кои лекарствени продукти се доплащат от пациента?

В позитивния лекарствен списък е отразено нивото на заплащане на всеки един лекарствен продукт в проценти - 100%, 75%, 50% или 25%. Лекарствените продукти, които са 100% реимбурсирани от общественото осигуряване, обикновено са предназначени за лечение на: тежки и хронични заболявания (например диабет, множествена склероза, епилепсия, психични заболявания, онкологични заболявания) и редки болести.

За изчисляване на стойността на заплащане на лекарствените продукти от НЗОК те се групират по международно непатентно наименование (съдържащи едно и също активно вещество) и лекарствена форма. Лекарствените продукти с най-ниска цена определят референтната стойност, т.е най-ниската стойност за всички лекарствени продукти, които имат еднакво активно вещество и лекарствена форма. При лекарствените продукти с ниво на заплащане 100% това е продуктът, който е напълно безплатен. В резултат на прилагане на вътрешно ценово рефериране за останалите лекарствени продукти от съответната група се налага доплащане от пациента.

Кои лекарства за деца са напълно безплатни?

От 1 юли 2025 г. НЗОК заплаща продукти по лекарско предписание за домашно лечение на остри инфекциозни заболявания - включително антибактериални средства, на децата до 7 г. се запазва и през 2026 г.

Какво трябва да зная за лекарствата, изписвани по протокол?

Изписването на лекарства по протокол е изцяло електронна процедура и се прилага за скъпоструващи продукти за лечение на хронични и тежки заболявания. Лекуващият лекар специалист извършва оценка дали пациентът отговаря на конкретни медицински критерии за диагностика, лечение и проследяване на ефективността на лечението, като издава експертно становище.

Изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти се изготвят съвместно с външни експерти, специалисти по съответните заболявания, и се съгласуват с Българския лекарски съюз, утвърждават се от управителя на НЗОК след решение на НС на НЗОК и се обнародват в "Държавен вестник".

Колко вида протоколи има? Кой ги одобрява?

В зависимост от условията и реда за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО има три вида протоколи.

Протоколи група IА се разглеждат от комисия в ЦУ на НЗОК и се утвърждават с решение на управителя на НЗОК.

Протоколи група IВ се разглеждат от комисия в РЗОК и се утвърждават с решение на директора на РЗОК.

Протоколи група IС се утвърждават в РЗОК.

Какъв е срокът за разглеждане на е-протокола след подаването му?

Когато е необходима експертиза в Комисията в ЦУ на НЗОК и не са отпускани до този момент лекарства по протокол за същото заболяване, срокът за разглеждане е до два месеца, считано от датата на подаване на документите в РЗОК.

Когато кандидатствате за продължаване на лечението – срокът за разглеждане е 30 дни от датата на подаване на документите в РЗОК.

В случаите, при които Комисията в РЗОК извършва експертиза, същата представя на директора на РЗОК проект на решение в 15-дневен срок.

В случай че подадената по електронен път документация е недостатъчна за нуждите на медицинската експертиза, Комисията в ЦУ на НЗОК/РЗОК уведомява специалиста/специализираната комисия чрез информационната система на НЗОК за допълване на документацията; до представяне на изисканите документи срокът за разглеждане в комисията спира да тече.

След проверка за друг активен протокол и извършените отпускания по него експерт в РЗОК валидира е-протокола. За начална дата на валидност на новия протокол се счита датата, следваща крайната дата на валидност на предходния протокол и е съобразена с датата на последното отпускане на лекарствен продукт по предходния протокол.

Кой ме уведомява, че съм одобрен/неодобрен да получавам лекарства по протокол?

Информация относно статуса на е-протоколите се предоставя от РЗОК по предварително посочения за уведомяване от вас начин: по е-mail, телефон или на място в РЗОК.

Проверка на статуса на е-протокол може да направите на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, рубрика "Е-услуги на НЗОК", "Справка за статуса на Е-протокол". Справките се осъществяват чрез идентификатор на пациента и национален референтен номер на е-протокола.

След утвърждаване на протокола е необходимо издаване на електронното предписание от личния лекар.

От всяка аптека ли могат да бъдат закупени?

Лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, се отпускат само в аптеки, които имат сключен договор с НЗОК, чрез съответната РЗОК. Извършва се от магистър-фармацевт, който проверява в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за наличието на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на което са предписани лекарствените продукти, и дата на издаване на електронното предписание.

Кои лекарства се изписват само с електронна рецепта?

Лекарствата, заплащани от НЗОК, се получават само с електронно предписание, което беше въведено от 2020 г.

Какво да направя, ако получавам лекарство по НЗОК, а то е извадено от позитивния лекарствен списък?

Необходимо е да се посети лекуващият лекар, който въз основа на оценка на актуалното състояние на пациента да предпише терапия, като вземе предвид включените в ПЛС терапевтични алтернативи, ефективността от прилаганата лекарствена терапия, странични реакции, ред и начин на приемане, както и индивидуалните нужди на пациента.

Аз съм Веселин Плачков!

Какво е Позитивният лекарствен списък?

И кои лекарства влизат в него?

За кои заболявания получаваме напълно безплатни лекарства – особено за децата?

Кога се доплаща?

Кой одобрява протоколите и как разбираме дали сме одобрени?

От всяка аптека ли можем да вземем лекарствата и какво става, ако дадено лекарство отпадне от списъка?

На всички тези въпроси отговаря НЗОК -защото здравето е право, а информираността е ключът!

Потърсете подробности на нейния сайт и в социалните мрежи!

"НЗОК за теб" – последвай здравето!