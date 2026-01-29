Детето, транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив, е в стабилно състояние

5-годишното дете, което беше транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив заради усложнения от грип, е в стабилно състояние, съобщи Би Ти Ви.

Въздушната линейка беше задействана, за да транспортира 5-годишно детето от Ямбол до Пловдив на 28 януари.

То е транспортирано първоначално от екип на спешна помощ от Елхово до ямболската болница „Св. Пантелеймон". Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти са преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт, с цел по-бързо и безопасно придвижване.