ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Македония поиска помощ от ЕС за блокадите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22188707 www.24chasa.bg

Детето, транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив, е в стабилно състояние

1396
5-годишното дете, което беше транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив заради усложнения от грип, е в стабилно състояние СНИМКА: ЦСМПВ

5-годишното дете, което беше транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив заради усложнения от грип, е в стабилно състояние, съобщи Би Ти Ви. 

Въздушната линейка беше задействана, за да транспортира 5-годишно детето от Ямбол до Пловдив на 28 януари. 

То е транспортирано първоначално от екип на спешна помощ от Елхово до ямболската болница „Св. Пантелеймон". Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти са преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт, с цел по-бързо и безопасно придвижване.

Още здравни новини вижте тук
5-годишното дете, което беше транспортирано с медицински хеликоптер от Ямбол до Пловдив заради усложнения от грип, е в стабилно състояние СНИМКА: ЦСМПВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание