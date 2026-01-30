ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първи случай на вируса чикунгуня в Румъния

Tигровият комар има потенциал да заразява с чикунгуня и други екзотични опасни инфекции. Снимка: Pixabay

Първи случай на вируса на треската чикунгуня е потвърден в Румъния, съобщи Диджи24. Става дума за мъж на 50 години, който наскоро се е върнал от Африка.

Болестта, предавана чрез ухапвания от комари, е рядка в Европа и се среща главно в Африка и Южна Америка, се посочва в разпространената информация.

„Хората, пътуващи до райони като Африка, трябва да посетят международна клиника за ваксинация месец или два предварително, за да оценят и предотвратят реалните рискове. Вирусните инфекции като чикунгуня могат да се проявят в леки или асимптоматични форми, но хората с отслабена имунна система – поради заболявания или възраст – могат да развият тежки, животозастрашаващи форми. Симптомите могат да наподобяват обикновена вирусна инфекция или грип, особено по време на грипния сезон, което може да забави диагнозата, ако не се вземе предвид епидемиологичният контекст", обясни в ефира на Диджи24 управителя на Националния институт по инфекциозни болести „Матей Балш" в Букурещ Адриан Маринеску, цитиран от БТА.

Той предупреди, че ако не се лекува правилно, подобна инфекция може да доведе до сериозни усложнения като сепсис и увреждане на множество органи. Адриан Маринеску каза още, че вирусът не се предава лесно от човек на човек, освен в ситуации, в които местен комар би предал болестта от един заразен човек на друг.

Случай на чикунгуня беше установен в началото на тази година и в България, отново при пациент, който се е завърнал от чужбина.

Още здравни новини вижте тук
