Проф. Аргирова за вируса Нипа: Възможни са тежки усложнения дори 15 месеца след заболяването

„Следим всеки ден съобщенията по въпроса", заяви вирусологът проф. Радка Аргирова в ефира на NOVA news по повод вирусът Нипа.

Тя обясни, че вирусът не е нов – изолиран е в Австралия през 1994 г. В последствие има няколко по-малки и по-големи епидемии в Югоизточна Азия. „Установено е много точно, че предаването е по въздушно-капков път. Има и случаи чрез допир", обясни проф. Аргирова. Предаването обаче не е много лесно.

Ефективно средство за предпазване е маската. Освен това тя препоръчва редовно миене на ръцете.

„Вирусът навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта, а също така и в мозъка и да причини менингити, енцефалити. Причината за описаната висока смъртност, е именно навлизането в мозъка. Дори и асимптомни носители могат да имат последствия", обясни проф. Аргирова.

„Много неприятно е това, че е възможно да възникнат тежки усложнения дори 15 месеца след като е прекарано заболяването и дори е отбелязано пълно оздравяване - бързо забравяне, когнитивни смущения, могат да се появят и гърчове, мозъчни нарушения, които засягат двигателния апарат", допълни тя.