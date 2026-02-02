"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ракът на дебелото черво е на трето място сред онкологичните заболявания, сочат последни данни на СЗО. Първите две места в негативната статистика са съответно за рак на белите дробове и на гърдата.

На фона на стряскащите цифри, все по-често здравните експерти напомнят за профилактичните прегледи и повишено внимание в начина на живот и най-вече храната, която консумираме.

Освен генетичната предразположеност и възпалителни заболявания на червата, които биха отключили онкологичното заболяване, начинът на хранене и вредните навици са сред основните виновници за тежката диагноза.

Консумацията на мазни и преработени храни и ниският прием на фибри влошават здравето на дебелото черво. Алкохолът и цигарите допълнително повишават рисковете.

Най-застрашени са хората над 50-годишна възраст, но тенденциите показват ръст на заболяването и при по-млади хора.

Как да се погрижим за здравето си

Балансираното хранене, периодичните и здравословни прочиствания на организма подкрепят здравето на дебелото черво. В народната медицина има редица билкови екстракти, които спомагат естественото извеждане на мазнините и слузта, която се натрупва по стените на дебелото черво.

Хроничният запек и подутия стомах са сигнали, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Често пациенти, страдащи от запек с години, прибягват до методи, които решават само моментно проблема. Приемът на лекарства с лаксативно действие или клизма са пример за това. Проблемът се решава само временно, а червата започват да стават все по-лениви.

Профилактичен детокс с билки

Колон Клийнър Плюс е билков продукт, който помага за изчистването на натрупаните шлаки и изхвърлянето им по естествен път. Продуктът съдейства за “отмиване” на всички престояли и загнили остатъци в храносмилателната система, особено мазнини по лигавицата и стените на дебелото черво.

Действа благоприятно при хора със запек, подут стомах и газове. Не води до привикване и не предизвиква разстройство и спазми. Колон Клийнър Плюс съдържа екстракти от псилиум (азиатски живовляк), тиквено семе, инулин, зърнастец и оптимално количество сена, което не дразни червата, а само стимулира перисталтиката. Препоръчителният курс за пълна детоксикация с продукта е 3 месеца.

Поръчайте сега Колон Клийнър на промоционална цена от 9.99€ / 19.54 лв., вместо за 26.00 лв. или пълен курс на терапия (3 опаковки за 3 месеца) на цена от 29.97€

Заявете сега на тел. 0877 72 10 40 или онлайн на www.biotica.bg

Продуктът ще откриете и в магазин Биотика 1961 на адрес: София, бул. Христо Ботев №60