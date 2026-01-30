Водещи инвазивни кардиолози показват умения на живо в курс за най-сложните интервенции на сърцето

Съвременните тенденции са към намаляване на вътресъдовите импланти, които се използват при комплексни интервенции, казва проф. Добрин Василев.

Авторитетни специалисти по инвазивна кардиология от български и европейски центрове се събират на XV Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, който ще се проведе на 31 януари и 1 февруари 2026 г. в София. На форума традиционно ще има излъчване на живо на комплексни интервенции с обсъждане в залата и ще бъдат представени иновациите и добрите практики в интервенционалната кардиология.

Курсът е организиран със съдействието на Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) и Европейския бифуркационен клуб.

„Най-трудното в инвазивната кардиология по отношение на коронарната болест на сърцето - бифуркациите и комплексните коронарни интервенции, представляват 10 до 30% от работата един център в зависимост от нивото на експертиза на екипа и нивото на оборудването", обясни проф. Добрин Василев, един от директорите на курса и зам.-председател на БДИК. Тази област

включва интервенциите в местата на бифуркациите – разклоненията на артериите, тези за лечение на напълно запушени артерии,

тези при силно калцирани съдове, когато се налага да се използват специални технологии за разбиване на калциевите натрупвания по съдовата стена, както и интервенциите на ствола на лявата коронарна артерия, където има и допълнителен риск от голямата площ на сърдечния мускул, която тя покрива. Този тип интервенции, свързани с по-рискови пациенти, изискват подготовка и много опит на екипа, отлична осигуреност с апаратура и материали, приложение на високи технологии във всекидневната практика.

Съвременните тенденции са към намаляване на вътресъдовите импланти, които се използват при комплексни интервенции, казва проф. Василев. Прилагат се все повече алтернативни технологии, каквито са медикамент-излъчващите балони – чрез това устройство съдът се разширява и в неговата стена „се доставя" лекарство срещу образуването на нова плака, което остава да действа на място. Използват се и стентове, които след време се разграждат. Навлиза и нов вид стент, при който след определен период се освобождават металните компоненти, за да се възстанови функционалността на кръвоносния съд. Причината е, че кръвта се движи пулсативно – на по-големи и по-малки тласъци, и това е физиологичен механизъм срещу образуването на плаки. Модерните технологии целят да възстановят способността на съда да функционира оптимално спрямо този механизъм вместо да остава фиксиран при стентирания участък.

Мотото на научно-практическия курс за 2026 г. е „Завръщане към основите: В дълбините на лечението на коронарните бифуркации".

Целта е да се преосмислят и усъвършенстват основополагащи концепции, техники и стратегии при коронарните бифуркации през призмата на съвременните доказателства и реалната клинична практика. Програмата включва задълбочени сесии по планиране на процедурите, стратегии за стентиране, избор на устройства и овладяване на усложнения. Основният акцент е върху яснотата, прецизността и устойчивото приложение на доказаните подходи в ежедневната практика.