Замразете хляба преди ядене, за да не качвате килограми

Същото може да сторите и с паста и ориз, съветват диетолози

Хлябът е сред най-често изхвърляните храни, защото бързо се разваля. Известно е, че води до напълняване, а и цената му не е много висока в сравнение с други основни продукти.

Диетолози обаче твърдят, че всичко това може да бъде избегнато, ако той също бъде сложен във фризера за известно време, както правим с меса и зеленчуци например. А и проучвания са показали, че охлаждането на хляба го прави по-добър за нашата талия. Причината е, че при замразяване молекулите на съдържащите се в него нишестета и въглехидрати се втвърдяват и стават по-трудни за смилане, а както е известно, точно те водят до напълняване, диабет и сърдечни заболявания. Това е така, защото белият хляб и други източници на рафинирани зърнени храни преминават през храносмилателната система по-бързо, което предотвратява чувството за ситост и предизвиква повече апетит за кратко време.

При замразяване обаче се задейства процес, наречен ретроградация, при който молекулите на нишестето преминават в компактна кристална структура. Подобно на фибрите,

тя насърчава чувството за ситост и води до по-малко хранене

през целия ден като цяло. Същото се случва и при силно охлаждане на ориз, паста и картофи.

“Устойчивото нишесте забавя усвояването на други въглехидрати в кръвта, което въздейства върху кръвната захар по-слабо, намалявайки пиковете на инсулина. Това поддържа стабилна енергия през целия ден, помага за предотвратяване на сривове на глюкоза и насърчава чувството за ситост”, казва канадският диетолог Ейвъри Зенкер пред HuffPost. Тя обяснява, че топлината, която се получава при печене на хляб, разрушава водородните връзки, които държат молекулите на нишестето заедно, което прави съдържащите се в него амилоза и амилопектин по-лесни за смилане. Когато той се постави във фризера, започва така наречената ретроградация. “По време на нея някои от молекулите на нишестето се пренареждат и образуват нови кристални структури, които са по-трудни за смилане и усвояване от организма, откъдето идва и името му “устойчиво или резистентно нишесте”. Прясно изпеченият бял хляб има около 0,5 до 1,7 процента от него, но когато се замрази, съдържанието му може да се увеличи от един до три на сто”, посочва Зенкер.

Още през 2024 г. проучване показва, че резистентното нишесте е свързано с множество ползи за здравето. На първо място това е именно загубата на тегло. 37 души със затлъстяване са го приемали в продължение на осем седмици. Освен че са успели да намалят теглото си средно с 2,8 килограма, медицинските им показатели са показали подобряване на инсулиновата резистентност, чревната микробиота и по-ниски нива на вътрешни възпаления.

Затова и изследователите са се насочили към проучване на храни, които имат най-високо съдържание на нишесте. В белия хляб то например е около 40%. Учените обаче откриват, че препичането на хляб след замразяване и размразяване води до по-нисък глюкозен отговор, отколкото ако не е държан във фризер. Те препоръчват той да се замразява за поне денонощие, за да започне процесът на ретроградация, като може да остане в това състояние от три до шест месеца.

Обработен по същия начин ориз пък води до

30% по-ниско повишаване на кръвната захар

в сравнение с прясно приготвения.

Въпреки това Зенкер препоръчва консумацията на рафинирани въглехидрати да продължава да е умерена и да се набляга на пълнозърнести храни, когато е възможно. “Важно е да се отбележи, че ползата от устойчивото нишесте е малка, така че малките порции все още имат голямо значение”, казва тя.

На същото мнение е и колежката ѝ Хелън Туи. “На грам устойчиво нишесте се падат около 2,5 калории, докато при обикновеното са четири”, посочва канадската диетоложка. Тя съветва да се следват стриктно и указанията за съхранение и претопляне, тъй като неправилното охлаждане и повторно загряване може да доведе дори до хранително отравяне. Например не трябва да се замразява прясно изпечен хляб или друга гореща храна директно поради риска от растеж на бактерии и повишаване на температурата на фризера. Необходимо е да се охладят, да се разделят по видове и да се съхраняват в херметически затворени контейнери. Също така е добре хлябът да се нареже на филийки, преди да се сложи във фризера, за да може, след като се извади, директно да се слага в тостер за препичане.

“Повтарящите се цикли на нагряване и охлаждане, както и замразяването за по-дълги периоди, могат значително да увеличат съдържанието на резистентно нишесте. Но изборът на хляб, размерът на порцията и с какво го ядете са много по-важни”, обяснява Хелън Туи. По думите ѝ пълнозърнестият, покълналият или квасният хляб, съчетан с протеини и зеленчуци, е много по-ефективен за контролиране на кръвната захар от белия хляб, независимо как се съхранява. Добавянето на масло и сладка върху него също ще притъпи всички потенциални ползи.

Така че колкото и социалните мрежи да са пълни с клипове как една филия става напълно различна и

10 пъти по-здравословна,

когато я замразите, и как убива апетита, също както някои модерни инжекции за отслабване, нещата не са съвсем сигурни. “За да разберем дали това наистина помага на хора с преддиабет или диабет, ще са ни необходими по-дълги, по-големи проучвания”, казва Хелън Туи.