Кафе + лекарства и добавки не е добра комбинация

Най-добре приемайте и витамините си с вода, или ги изпийте поне 1-2 часа след любимата кофеинова напитка

Милиони хора по целия свят започват деня си с чаша кафе. Често заедно с любимата ободряваща напитка хората изпиват добавки и лекарства с мисълта: после ще ги забравя. Кафето обаче може да взаимодейства с тях, да намали ефективността им или да увеличи риска от странични ефекти.

“Ако денят ви започва с чаша горещо кафе, задължително трябва да знаете с кои лекарства и добавки не трябва да го комбинирате”, обяснява Соня Анджелоун, доктор по медицина и регистриран диетолог от Сан Франциско. С кои лекарства трябва да внимавате:

за настинка и грип

Кофеинът е стимулант, което означава, че ускорява централната нервна система. Псевдоефедринът, който се среща в лекарствата за настинка и грип, също е стимулант, който действа по същия начин. Когато се приемат заедно, ефектите може да се усилят, което води до нервност или безпокойство, главоболие, учестен пулс и безсъние.

за щитовидната жлеза

Левотироксинът - стандартното лечение за понижена функция на щитовидната жлеза, е силно чувствителен към времето, в което си пиете кафето. Проучванията показват, че ако е твърде скоро след прием на левотироксин, може да намали абсорбцията му с до 50 процента. Защо става така? Кофеинът основно ускорява чревната подвижност, като по този начин дава на лекарството за щитовидната жлеза по-малко време за усвояване. Ако абсорбцията на левотироксин е нарушена, симптомите на хипотиреоидизъм, които включват умора, наддаване на тегло и запек, ще се засилят.

Антидепресанти и антипсихотици

Лабораторни изследвания показват, че кофеинът от кафето може да се свърже с препаратите срещу депресия, тревожност и други психиатрични състояния в стомаха, намалявайки абсорбцията им и те стават по-малко ефективни.

Болкоуспокояващи

Някои обезболяващи лекарства без рецепта, съдържащи аспирин или парацетамол, имат и добавен кофеин. Кафето може да ускори абсорбцията на тези лекарства. Въпреки че това може да помогне на болкоуспокояващите да действат по-бързо, може също да повиши и риска от странични ефекти като стомашно дразнене или кървене. Въпреки че не са регистрирани сериозни случаи, все пак се препоръчва повишено внимание.

Лекарства за сърце

Кофеинът може временно да повиши кръвното налягане и сърдечната честота, обикновено с продължителност от три до четири часа след консумация.

При хора, приемащи лекарства за кръвно налягане или такива, които контролират нередовен сърдечен ритъм, очакваните ефекти на лечението може да не бъдат постигнати. Това не означава, че хората със сърдечни заболявания трябва да избягват кафето, те трябва да проверят как то влияе на симптомите им и да обмислят ограничаване на приема или преминаване към безкофеиново кафе, ако е необходимо.

Учените са установили и 4 витамина и минерала, които трябва да избягвате да приемате с кафе.

Желязо

Кафето съдържа определени съединения и танини, които могат да се свързват с желязото, предотвратявайки пълното му усвояване от тялото. Това може “значително да потисне” усвояването на нехемовото (т.е. растително) желязо.

Проучване от 2023 г., публикувано в Американския журнал по хематология, установява, че жените с железен дефицит, които са приемали добавката си с кафе, са абсорбирали с 54% по-малко желязо, отколкото когато са приемали хапчето си с вода.

“Това е особено важно за вегетарианците и веганите, които разчитат на желязо от растителни храни. Ако сте приемали желязо, за да преодолеете доказан дефицит и нещата не се подобряват, трябва да разгледате по-отблизо навика си за кафе. Комбинирането му с кафе е честа причина нивата да не се подобряват според очакванията”, твърди д-р Анджелоун.

Витамин D

Няма нищо в кафето, което да попречи на способността на тялото ви да абсорбира витамин D, но категорично е по-добре да го приемате заедно с нещо, което съдържа мазнини. Витамин D се усвоява най-добре с хранене, а не с кафе на гладно”, категорични са учените.

Въпреки че кафето не блокира усвояването на витамин D в червата, кофеинът в него може да повлияе на рецепторите, които се свързват с витамин D в клетките, които изграждат костите.

Калций

Вероятно не е добра идея да приемате и калций с кафе. Кафето леко намалява количеството му, абсорбирано от чревния тракт, и увеличава отделянето на калций с урината. “Но ако някой разчита на калциева добавка за здравето на костите, все още е разумно да не я приема рутинно с кафе”, добавя той.

Витамини от група В

Това е друг витамин, който може да понесе косвен удар от кафето. “Ободряващата напитка не блокира съществено усвояването на витамини от група В в повечето случаи, но кофеинът може да има лек диуретичен ефект”, казва д-р Анджелоун. - Водоразтворимите витамини като тези от група В могат да се елиминират през бъбреците, а след това и с урината, така че задържаното количество ще бъде по-малко.

Тя предупреждава, че B-комплексът на празен стомах – особено с кафе – усилва гаденето или нервността при чувствителни хора.

“Витамин B може да бъде донякъде стимулиращ. Понякога, ако го комбинирате с кафе, може да се почувствате като претоварени”, настоява д-р Анджелоун.

Не е нужно да се отказвате от навика си да пиете кафе, за да си набавите всички витамини и минерали. Но диетолозите са категорични, че е изключително важно да сте разумни относно това кога приемате всяко от тях.

Най-добрият и безопасен подход за осигуряване на адекватно усвояване на хранителни вещества, без да се жертва необходимото ви сутрешно ободряване, е да разпределите приема на добавките си. Ако обикновено пиете чаша кафе около 8 сутринта, по-добре да изчакате до обяд или по-късно, за да изпиете и витамините си.

Най-добре приемайте добавките си с вода. Но ако предпочитате да приемате лекарства и добавки още докато сте вкъщи и не сте тръгнали към офиса, изчакайте поне 1-2 часа след кафето, препоръчват специалистите.