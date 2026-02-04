Редовното наливане с алкохол увеличава риска от рак на дебелото черво

14 питиета седмично водят до скок с една четвърт на вероятността от поява на болестта

Редовното пиене на солидни количества алкохол може да доведе до значително по-висок риск от поява на рак на дебелото черво, показва ново изследване, публикувано от Американското общество за рака. В него са анализирани данни за 88 000 американци, натрупани в продължение на 20 г., за да се установи как дългосрочното пиене влияе върху риска от развитие на колоректален рак или на колоректални предракови аденоми (полипи).

Участниците посочвали по колко бири, вино или ликьор са пиели седмично, като били разделени в 4 възрастови групи – от 18 до 24 г., от 25 до 39 г., от 40 до 54 г. и над 55 г.

Като “тежки пиячи” били идентифицирани онези, които пият повече от 14 чаши седмично, а като “умерени пиячи” – онези, които поемали между седем и 14 питиета седмично. Наблюдателното изследване разкрило, че постоянното тежко пиене в зряла възраст е свързано със значително по-висок риск от колоректален рак, особено рак на ректума.

Прекомерната консумация на алкохол в продължителен период от време е свързана с 25% по-висок общ риск от рак на дебелото черво и почти двойно по-висок риск от рак на ректума. Умерената консумация на алкохол е свързана с по-нисък общ риск. В сравнение с инцидентно пиещите постоянните тежки пиячи били застрашени с около 91% повече, показали резултатите. При колоректалните аденоми (предракови полипи) по-високата консумация на алкохол в продължителен период не показва категорично очертаваща се тенденция, въпреки че бившите пиещи имат по-нисък риск от ненапреднал аденом в сравнение с настоящите умерено пиещи.

От 88 092 участници 1679 били диагностицирани с колоректален рак

Авторите отбелязват, че изследването е ограничено, тъй като е обсервационно и не се основава на клинично изпитване. То е базирано и на самооценка за употребата на алкохол.

Резултатите показват, че постоянната консумация на големи количества алкохол и по-високата средна консумация през целия живот “може да увеличАТ риска от колоректален ракЫ докато спирането на употребата може да намали риска от аденом”, заявяват изследователите. Връзките “може да се различават в зависимост от мястото на тумора”.

Водещият изследовател д-р Ерика Лофтфийлд от Отдела по епидемиология и генетика на рака в Националния институт по рака посочва, че това проучване предоставя нови доказателства в подкрепа на въздържанието от пиене за намаляване на риска от колоректален рак. “Настоящият съвет относно пиенето на алкохол за превенция на колоректален и други видове рак е да се сведе до минимум приемът или в идеалния случай изобщо да се не пие. Нашите открития не променят този съвет”, отбелязва лекарката.

Според здравни експерти връзката между пиенето на алкохол и рака не е ново откритие. В скорошен епизод на подкаста си д-р Марк Хайман, главен медицински директор на Function Health в Калифорния, описва как

дори умерената консумация на алкохол може да повлияе на “почти всяка органна система в тялото”

поради метаболитен стрес, възпаление, нарушена детоксикация и ефекта ѝ върху хормоните.

Установено е, че пиенето увеличава риска от много видове рак, метаболитна дисфункция, нарушения на чревния микробиом и митохондриални токсини. “В крайна сметка алкохолът натоварва всяка основна система в тялото ви, особено черния дроб, мозъка, червата и хормоните ви”, предупреждава Хайман.

В скорошно интервю за тв “Фокс нюз” д-р Пинчи Чанг от Сан Франциско споделя, че по-дългото прекъсване на консумацията на алкохол може да промени здравето. “В продължение на месеци до година наблюдаваме устойчиви подобрения в кръвното налягане, чернодробната функция и възпаленията - казва тя. - Тези промени пряко влияят на риска от дългосрочни сърдечни заболявания и инсулт. Елиминирането на алкохола с течение на времето намалява риска от няколко вида рак, включително рак на гърдата и колоректален рак”.

Социологично изследване от лятото показа, че по оценка на самите американци те пият по-малко алкохол от всякога. Но нови данни от декември разкриха, че броят на напитките, които възрастните американци изпиват седмично, всъщност не се е променил много от десетилетия.

Данните от фирмата за пазарни проучвания на напитки IWSR демонстрират, че броят на седмичните напитки на възрастен в САЩ се е колебаел между 10 и 12 от 1975 г. насам. Въпреки че в момента е на най-ниското си ниво от 1995 г., това отразява спад от около 1,1 напитки на човек на седмица от неотдавнашния пик от 11,5 през 2021 г.