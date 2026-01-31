Правилото от Спешното: при травма на ръката първо свалете халката

Иначе може да загубите пръста! За превръзките се възползвайте от теста на ортопед-травматолога д-р Николай Йорданов: Ако не можете да си подпъхнете показалеца, разхлабете я, за да не блокирате напълно пътя на кръвта

Всеки е изпитвал онази внезапна, остра болка след падане в поледица, стъпване накриво или спортно претоварване на крак или ръка. Независимо дали става въпрос за леко разтежение, или по-сериозно скъсване на сухожилие, счупване на ръка или изкълчване на глезен, първите минути и часове след инцидента са решаващи за бързото възстановяване.

В съвременната ортопедия се прилага златният стандарт, известен като протокола PRICE (от английски: протекция, почивка, лед, компресия, елевация (повдигане), разказа ортопед-травматологът д-р Николай Йорданов от Университетската болница за активно лечение “Царица Йоанна - ИСУЛ”.

Първата стъпка за защита е обездвижването.

Можете да използвате шина или подръчни материали, за да фиксирате мястото и да предотвратите допълнително увреждане. Ако пострадал пръст, най-ефикасно е да го прикрепите към съседен здрав с малко лейкопласт или бинт - имате естествена шина.

Не намествайте сами. Това е най-големият кошмар на травматолозите. Спестете им го, а и на себе си. Може да нанесете щети, по-големи от първоначалното нараняване.

След удара прекратете заниманието, нужен ви е покой. Забравете безсмисления героизъм “нищо ми няма, ще продължа”, защото в първия момент поради стреса може да не усещате истинската сила на болката. Почивката е критична, за да не превърнете острата травма в хроничен проблем.

Изключително важно е в първите часове мястото да се охлажда периодично. Ледът - никога на голо, а поставен в кърпа, свива кръвоносните съдове, намалява възпалението, отока и болката. Ако сте вкъщи и нямате кубчета, просто извадете от нискотемпературното отделение на хладилника пакет замразени зеленчуци или плодове, увийте в кърпа и сложете вместо лед. Такъв компрес приляга дори по-добре от кубчета лед. Стегнатата превръзка може да помогне за имобилизацията, но бъдете внимателни. Твърде силният натиск нарушава циркулацията на кръвта.

За повечето хора съветът да са нащрек не е достатъчен да ги ориентира коя превръзка е нито хлабава, нито прекалено стегната. Към алгоритъма от професионалните ръководства травматолозите от спешния кабинет, които поемат пострадалите, имат и съвсем прости, но работещи, проверени в практиката напътствия. “Проверете дали можете свободно да пъхнете пръст под превръзката – ако не става, разхлабете я”, съветва д-р Йорданов. Дори и след теста при изтръпване, “иглички”, загуба на усещания или посиняване също разхлабете.

Дръжте наранената ръка или крак над нивото на сърцето. Това е последната от 5-те стъпки от протокола за първа помощ: елевацията. Повдигането помага на гравитацията да изтегли образуващата се течност далеч от пострадалото място и по този начин да намали болката и усложненията.

При травма на ръката отокът често стига до пръстите. Ако носите халка или пръстени, веднага ги свалете. В противен случай с подуването може да се стигне до момент, в който трябва да се избира между сантименталните задръжки и самия пръст, предупреди специалистът.

В спешните отделения често се налага използването на специални резци за пръстени, за да се отстрани рингът, преди останалите без кръвообращение тъкани да започнат да умират. Процесът е деликатен: трябва да се действа бързо под натиска на отока, но и изключително прецизно, за да не се травмира вече отеклото до краен предел място. Може да бъде борба за секунди, за да се запази пръстът.

Прекалено прилепнали гривни без система за разкопчаване също може да са проблемни.

В своята практика д-р Йорданов често се среща с “неделни спортисти”. В професионалния жаргон на лекарите това е определението за хората, които в почивните дни се хвърлят да наваксват след 5 делнични дни, прекарани на стола и дивана. Или след летаргичния живот през зимата с първите по-топли дни решават рязко да се впуснат във футбол или джогинг. Все сценарии, които завършват в кабинета на ортопед-травматолога.

Една от най-честите травми е на менискуса, а първият въпрос на пострадалия е дали непременно трябва да се оперира.

Менискусите са фиброхрущялни структури с форма на полумесец. Разположени са във вътрешността на коленната става. Те играят критична роля за стабилността и работата на коляното, но са подложени на чести травми. Увреждането става при внезапно усукване.

“Ако травмата е в некръвоснабдената част на менискуса, той няма как да се възстанови” обяснява специалистът.

Лечението обаче зависи и от индивидуалните нужди. Професионални спортисти обикновено избират операция, за да се върнат максимално бързо на терена. Ако пострадалият няма “свръхизисквания” към коляното си, менискусът може да остане и неопериран, макар това да носи неудобства от непълноценната работа на коляното. В някои случаи, когато менискусът е само “размачкан”, може да не се налага никаква намеса.

За да не се стига до кабинета на травматолога след надценена спортна форма, д-р Йорданов съветва всеки, който започва спорт от нулата или цяла седмица е бил обездвижен, да стартира с леко натоварване и да го увеличава с до 10% на седмица. Загрявката, правилната екипировка и редуването на активност с почивка са най-добрата застраховка срещу нараняване.

И въпреки всичко понякога се случват инциденти. Често в опит да си помогнем правим точно обратното на това, което науката съветва. Медицината е категорична за четири неща, които влошават травмата: топлина, алкохол, движение и масажи.

Много хора веднага прибягват до загряване, повлияни от заблуждаващата пословица “От ядене и от топло на никой не му е станало по-лошо”. Голяма грешка. Топлината разширява съдовете и увеличава отока и болката. Никаква топлина!

Алкохолът също няма да притъпи болката, само ще създаде допълнителни затруднения. Спиртът действа като вазодилатор - разширява кръвоносните съдове. Увеличеният кръвен поток пренася към травмата и много имунни клетки, които пък провокират възпаление и оточност.

А ако сте чували, че е добре да започнете с раздвижване и масаж за облекчаване на болката, зачертайте завинаги този съвет. Масажът засилва кръвообращението в мястото, което също води до по-голям оток и отделяне на повече от т.нар. фактори на възпалението.

Кога ситуацията е спешна? Потърсете лекар незабавно, ако забележите видима деформация на крайника - “изглежда неестествено крив”, както образно го описва д-р Йорданов. Спешност подсказва и травма, при която сте чули изпукване или прищракване, придружено от остра болка. Същото е и при загуба на мускулна сила в крак или ръка. Липса на чувствителност е 100% сигурен признак, че трябва да посетите медицински център. Но има и други сигнали за спешност - ако не сте сигурни как да постъпите, консултирайте се с лекар.