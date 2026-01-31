ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

При вирусна инфекция, ако детето е с бледо лице или синкави устни - веднага в болница

Д-р Благомир Здравков Снимка: Кадър: Нова тв

„При вирусни инфекции в детска възраст симптомите, които изискват спешна медицинска помощ, включват дихателна недостатъчност, бледо лице или синкаво оцветяване на устните. При по-тежки случаи се наблюдава дефицит на съзнанието – детето става сънливо и трудно се събужда, което показва засягане на нервната система". Това каза директорът на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев" Благомир Здравков по Нова тв.

По думите му грипните усложнения включват пневмония, синузит, отит, а тази година болницата е регистрирала и тежки случаи на възпаления на мозъка и обвивките му. За щастие всички деца, транспортирани в болницата, вече показват подобрение, а някои са изписани с предстояща рехабилитация. „Възстановяването при тези случаи е бавно, но е изключително важно усложненията да се диагностицират навреме", каза Здравков.

Той посочи, че една от причините за тежките усложнения е начинът на живот на децата – ограничена физическа активност, неправилно хранене и замърсен въздух, който потиска имунната им реактивност.

Въвеждането на електронните рецепти значително е намалило тенденцията за самолечение с антибиотици.

Д-р Благомир Здравков

