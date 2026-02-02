Българка спира развитието на рака при тежко болни пациенти

Не виждаме сведения за намаляване на туморите, но те спират да растат. Спряхме развитието на рака за 7 месеца. Това каза пред Би Ти Ви д-р Здравка Медарова, която е сред създателите на експериментално лекарство.

Това са хора, които се включват в последния етап на болестта. Имаме пациент, който вече 13 месеца се лекува и болестта му не расте. Когато това стане, можем да лекуваме рака, обясни тя. Идеята за лечението й дошла по време на лекция по генетика в САЩ. Медарова работи там.

Медарова обясни, че засега могат да лекуват само 20% от причинителите на рака. Лекарството скоро ще започне втора фаза на тестовете. Ако всичко върви добре, медикаментът ще е на пазара през 2032 година. Медарова обясни, че има много медикаменти, които в началото дават добри резултати, но после се провалят.