Проф. Иво Петров: Изкуственият интелект в дефибрилаторите на публични места ще казва какво да се прави

Изкуственият интелект дефибрилаторите на публични места в ни води, той казва и как да правим сърдечния масаж. Това каза пред Би Ти Ви кардиологът д-р Иво Петров по повод промяната в закона да има такива уреди на обществени места.

Първият белег на състояние, при което трябва дефибрилатор, е пациентът да е в безсъзнание. След това трябва да се проверят дишане и пулс. Ако ги няма, сърцето не работи. За да се спре това, трябва дефибрилация, обясни Петров, който е сред инициаторите на законовата поправка. Законът е много важен и прави от случайните свидетели спасители. Те ще имат право да използват автоматичен дефибрилатор, обясни медикът. Сърдечният арест е спасяемо състояние, но само ако има сърдечен масаж и дефибрилация. Дори тя трябва да е първа стъпка, ако уредът го има, посочи професорът.

Сърдечният арест е електрическа буря в сърцето, обясни медикът. Обясни, че в около 20-25% това са белези на тежки миокардни инфаркти. Имало и генетично предразположени хора.

Засега не се знае колко и къде ще са дефибрилаторите. Според Петров най-важно е да се обучат обучителите, които след това ще показват как се ползват уредите. Обясни, че в Милано има 20 точки, които се наблюдават. Те са по гари, летища, спортни и концертни зали, както и болници. Обясни, че в нашите лечебни заведения няма дефибрилатори във фоайетата.

Самите уреди стрували до 2000 евро.