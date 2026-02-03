Мъчат ви упорита продуктивна кашлица, болки в гърлото, хрема и отпадналост? Вероятно отново сте попаднали под прицела на вирусна инфекция.

Една от най – честите причини за кашлица са острите респираторни заболявания, остри инфекции на дихателните пътища, причинени от вируси и/или бактерии. Разбирането на произхода и етапа, на който се намира вирусното заболяване е от съществена важност за правилното овладяване. От съществено значения е да се подбере и правилния продукт, за да се спре навреме, без да се стига до усложнения.

Как бързо и успешно да се справим с вирусите и мъчителната кашлица?



За отговор потърсихме мнението на проф. д-р Венцислава Пенчева, началник Белодробно отделение на Клиника по Пропедевтика и Вътрешни болести, УМБАЛ" Александровска "

- Проф. д-р Пенчева, нека започнем разговора с това кои са типичните симптоми на вирусната инфекция?

- Инфекциите на дихатeлните пътища причинени от вируси са често срещани, особено през есенно-зимния период. Към типичните симптоми спадат кашлица, болки в гърлото, хрема, отпадналост, главоболие, намален или липсващ апетит, мускулни и ставни болки, особено в случаите на инфекция с грипен вирус. Те могат да варират според вида на вирусната инфекция и общото състояние на организма, но кашлицата е един от основните и най-неприятни симптоми, съпровождащи заболяването. Често тя е мъчителна без да се повлиява от първоначално назначените медикаменти и е съпроводена с трудно отделящ се, жилав секрет.

Макар и в повечето случаи да отшумява без особени последствия (ако не броим дискомфорта и влошеното качество на живот по време на боледуване), кашлицата не бива да бъде подценявана, а да бъдат предприети навременно мерки за нейното овладяване.

- Какво е решението?

- Горещо препоръчвам СИЛВЪРТУС ФЛУ на всички мои пациенти, защото е медицинско изделие, чиято формула е предназначена за симптоматично лечение на възпалено гърло, кашлица и секреция и спомага за унищожаване на вирусите и бактериите. Особено подходящ е при наличието на продължителна, влажна кашлица, придружена с отделянето на жилав секрет.

Продуктът предпазва от последващи инфекции, като притежава и изразен имуномодулиращ ефект.

СИЛВЪРТУС ФЛУ е една мощна комбинация с доказан ефект, която комбинира действието на няколко уникални съставки, сред които колоидно сребро, NAC ( N-ацетил цистеин), прополис и в съчетание с екстракти от лечебна ружа и пчелник, които го правят уникален за българския пазар продукт, без аналог!

Нека разгледаме действието на всяка от съставките.

Започваме с NAC ( N-ацетил цистеин) - ключова съставка за СИЛВЪРТУС ФЛУ. NAC или N-ацетил цистеин е продукт на аминокиселината L-цистеин познат със своето мощно имуностимулиращо и антиоксидантно действие, което благоприятства подобряването на цялостното състояние на организма по време на боледуването.

Едно от свойствата на ацетилцистеинът е да „разпада“ микопротеиновата слуз в белите дробове, което директно повлиява кашлицата, независимо от произхода ѝ (бронхит, пневмония или други инфекции на дихателната система).

Редица проучвания показват, че N-Acetyl L-Cysteine не само облекчава симптомите, но и благоприятства предотвратяването на усложнения при пациенти с хроничен бронхит. Той подпомага втечняването на гъстия бронхиален секрет и неговото отделяне. Укрепва дихателната система и намалява пристъпите на кашлица, като облекчава дишането. NAC спомага за синтеза на ензима глутатион, който предпазва имунните клетки от увреждане и обезврежда ксенобиотиците (неразтворими, токсични за клетката вещества). Притежава и противовирусно действие и укрепващ имунната система ефект.

Богатите на растителен клей екстракти от Лечебна Ружа и Пчелник, благоприятстват образуването на защитен "филм", който предпазва лигавицата на устната кухина от дразнене и насърчава нейната хидратация. Те отпускат гладката мускулатура и втечняват секретите, като така облекчават кашлицата.

Продуктът съдържа и колоидно сребро. И тъй като сребърните му частици блокират инфекциозните процеси, то се свързва с естествената защита на нашия организъм и с основание е наричано “природен антибиотик”.

Доказано е, че сребърните наночастици са изключително ефективни в борбата срещу широк спектър от вируси. Малкият размер на сребърните наночастици (вариращ от 10 до 100nm) им позволява лесно да навлязат в генома на вируса, за да блокират клетъчните фактори и вирусните вектори или иначе казано да спрат възпроизвеждането на вируса в организма.

СИЛВЪРТУС ФЛУ съдържа още един добре познат на всички природен продукт със силно изразени противовирусни и антимикробни свойства и това е прополисът. Той е известен с това, че противодейства на всички инфекции на горните дихателни пътища.

Уникалното му качество е това, че независимо за колко дълъг период от време го взимаме, нашия организъм не привиква към него и по този начин той винаги действа. Екстрактът от прополис ускорява възстановяването на увредените лигавици и тъкани.

Формулата на СИЛВЪРТУС ФЛУ е създадена така, че всяка една от съставките подпомага и засилва действието на останалите. В съвкупност, те образуват онази мощна сила, нужна на тялото да облекчи кашлицата и да подпомогне изхвърлянето на жилавите секрети.

СИЛВЪРТУС ФЛУ намалява симптомите на инфекцията, подобрява белодробната функция и физическата активност, а в дългосрочен план допринася за по-добро здраве и качество на живот.

Продуктът е изцяло с натурален състав и с доказан профил на безопасност, затова при необходимост го препоръчвам на моите пациенти дори за по-продължителни курсове на лечение.

СИЛВЪРТУС ФЛУ има доказан отличен ефект на действие, а това го прави предпочитан и ценен съюзник в борбата с настинки и вируси.

ПАЦИЕНТИТЕ СПОДЕЛЯТ:

„Откакто пием Силвъртус ФЛУ – сезонните болести не ни плашат.“

Даниела Лазарова, 37 год, гр. Пловдив

Миналата година дъщеря ми се разболя – първо хрема, после кашлица и отпадналост - няколко дни се „влачи“ с тях, а не исках да й давам антибиотик. В аптеката ми препоръчаха прахчетата Силвъртус Флу и ги взехме. Още на втория ден кашлицата намаля. След още няколко дни успяхме да изчистим и толкова упоритите секрети, които преди това я мъчеха. Препоръчвам на всички вълшебното прахче Силвъртус флу на АБОФАРМА, когато ги застигне настинка или грип.

"Цялото семейство се доверяваме на Силвъртус ФЛУ от АБОФАРМА"

Иван Стоянов, 45 год. гр. Варна

Вече имам своето лично изпитано решение, когато се разболея. За да преборя болестта моят лекар ми предписа Силвъртус Флу, по 2 сашета дневно, разтворени във вода. Не вярвах, че ще подейства, но след два дни прием тежката кашлица, която се беше появила, почти изчезна, а с нея хремата и главоболието. Цялото семейство се доверяваме на Силвъртус флу от АБОФАРМА, защото е изцяло с натурален състав, без химия и сме се убедили в неговият ефект.