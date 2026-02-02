Учени откриха вирус, който може даде яснота за произхода на сложния живот

Учени в Япония са открили неизвестен досега гигантски вирус, който дава нова представа за тази загадъчна категория вируси и вероятно за произхода на сложния живот, пише Сайънс алърт.

Авторите на изследването, публикувано в сп. Journal of Virology, са установили, че поведението на вируса вътре в клетките напомня функцията на клетъчното ядро. Това откритие подкрепя идеята, че вирусите са могли да играят роля в появата на сложни клетки и многоклетъчен живот, съобщи БТА.

Ушикувирусът е открит в сладководното езеро Ушикунума недалече от Токио, откъдето е получил и наименованието си. Той заразява амеби и принадлежи към гигантските вируси - рядка група, чиито представители по размер и сложност са сравними с бактериите. Подобни вируси притежават голям геном и са способни да формират вътре в клетката гостоприемник свои собствени структури за размножаване.

По време на заразяването ушикувирусът разрушава обвивката на ядрото на клетката гостоприемник и създава така наречената вирусна фабрика - затворено пространство, където се копира вирусната ДНК и се събират нови частици. По форма и функции тази фабрика до голяма степен напомня клетъчното ядро.

Клетъчното ядро е "командният център" на еукариотните клетки, където се съхранява ДНК. По-простите организми като бактериите нямат ядрен апарат. Появата на ядрото се счита за една от ключовите стъпки в еволюцията на сложния живот, но как точно то е възникнало досега оставаше неясно.

Съществува хипотеза за вирусен произход на еукариогенезата, според която ядрото може да е произлязло от древен ДНК-вирус.

Еукариогенезата е процесът, който е създал еукариотната клетка и линия. Той е важен етап в еволюцията на живота, тъй като еукариотите включват всички сложни клетки и почти всички многоклетъчни организми.

Предполага се, че древен вирус някога е проникнал в клетката предшественик и не я е унищожил, а с времето се е превърнал в постоянна структура, поемайки съхранението и защитата на генетичния материал. С течение на времето тази структура е могла да се превърне в пълноценно клетъчно ядро.

Особеностите на ушикувируса - съчетание от черти на различни гигантски вируси и начин на взаимодействие с ядрото на клетката, дават нови насоки в подкрепа на тази идея. Според авторите на изследването, подобни открития помагат да се възстановят ранните етапи на еволюцията на сложните клетки и да се разбере по-добре ролята на вирусите в историята на живота на Земята.