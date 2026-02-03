ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Призрак броди из България. Но само Радев го знае к...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22214018 www.24chasa.bg

Бебетата могат да различават различни обекти на двумесечна възраст

4536
Бебе СНИМКА: Pixabay

Бебетата могат да различават различни видове обекти още на 2-месечна възраст – по-рано, отколкото учените са смятали досега, пише Асошиейтед прес. Агенцията цитира проучване, публикувано в понеделник в списание „Нейчър Нюросайънс".

Констатациите могат да помогнат на изследователите да разберат по-добре ранното когнитивно развитие. „Това наистина ни показва, че бебетата взаимодействат със света по много по-сложен начин, отколкото можем да си представим", посочва водещият автор на изследването Клиона О'Дохърти от Тринити колидж в Дъблин.

Изследователите са анализирали мозъчни сканирания на 130 будни 2-месечни бебета, докато те са разглеждали изображения от често срещани категории, като животни и дървета.

С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI) учените са наблюдавали различни мозъчни реакции към одушевени и неодушевени обекти. Този подход е позволил по-прецизно измерване в сравнение с по-ранни проучвания, които са разчитали на това колко дълго бебетата гледат дадени обекти и въз основа на това са заключавали, че способностите за категоризация се появяват едва между третия и четвъртия месец.

Много от бебетата са участвали отново в изследването на 9-месечна възраст, а данните от 66 случая показват, че тогава мозъците им разграничават живите от неживите обекти още по-отчетливо, пише БТА.

Експертите определят проучването като впечатляващо заради предизвикателството бебетата да бъдат държани будни, докато им се показват различни обекти и същевременно се изследват със скенер. О'Дохърти отбелязва, че е от ключово значение да се осигури комфорт на децата – например като бъдат настанени в удобни фотьойли, докато над тях се прожектират изображенията, като определя преживяването като „нещо като IMAX за бебета", обобщава Асошиейтед прес.

Още здравни новини вижте тук
Бебе СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Сила за живот

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)