Проф. Ива Христова: Пътуващите до Индия да внимават за вируса Нипа, смъртността е 45-70%

Изглежда достигнахме пика на грипа - тази седмица у нас има 147 заболели на 10 хил. души, а предишната бяха 149. Миналата година по това време имаше повече болни. Пиковете преминаха и в Централна и в Западна Европа, каза за Нова телевизия проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Според нея у нас има все повече ваксинирани, все повече се говори за превантивните мерки срещу грипа и така се трупа знание - ваксини, предпазни мерки.

"Има стъпки за догодина да се осигури безплатна назална ваксина за деца, вярвам че ще се случи и ще има ефект. Ниските температури способстват хората да се събират на топло по повече, от друга страна - при по-топло време излизат навън, въпросът е да няма охлаждане на тялото, разболяването тръгва при вдишване", обясни проф. Христова.

Тя разказа за нашумелия вирус Нипа е от района на Индия.

"Това е вирус, известен от 1998-1999 г. сред хора, които отглеждат свине в Малайзия и Сингапур. Заболяването се предава чрез животни - свине, котки, овце, кучета, кози. Това е типична зооноза - предава се от животни, но не от термично обработено месо. Предава се и между хората, но основен резервоар са плодоядните прилепи, при консумиране на нахапани плодове от болни животни или съприкосновение с заразено животно.

Смъртността при болни хора е 45-70%. Протича с тежки респираторни заболявания - тежка кашлица, задух и енцефалити, сънливост със замайване. Това може да трае дълго време.

Сега Нипа е разпространен в Бангладеш и Индия, в Европа може да бъде внесен, затова трябва да се внимава при пътуване. Все пак, за да се зарази човек, се иска близка експозиция и продължително време. При заболяване няма лечение и специфична профилактика. Това не е разширено заболяване, за което да се прави ваксина. Когато си болен, има терапия - симптоматично и намеса във възпалителния процес, няма антивирусно лечение.

Увреждането в острото състояние може да доведе до неврологични усложнения или увреда на кръвоносните съдове. Необходимо е плодовете да се мият и белят - и заради Нипа, и тук в Европа заради нашите гризачи.

Прилепите не боледуват от Нипа, само са развъдник. Препоръчвам в Индия и Бангладеш да не се консумира палмов сок, защото има риск от нахапване от прилепи", съветва проф. Ива Христова.