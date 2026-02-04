Ракът е диагноза, която променя живота – не само на пациента, но и на неговите близки. В същото време това е сферата, в която медицината напредва с изключителна скорост. По повод 4 февруари – Световния ден за борба с рака, обръщаме внимание на съвременните възможности за диагностика и лечение, които дават надежда, удължават живота и все по-често превръщат онкологичното заболяване в контролируемо състояние. Разговаряхме с специалисти в областта на онкологията, лъчелечението и нуклеарната медицина, които ни разказаха за последните иновации при лечението на рак.

През последното десетилетие онкологията се развива с изключително бързи темпове. Основната промяна е преминаването от стандартни, еднотипни терапевтични схеми към индивидуализиран подход, който е съобразен с биологията на тумора и характеристиките на конкретния пациент. Най-съществено отражение върху преживяемостта и качеството на живот имат таргетните терапии, имунотерапията и по-прецизните диагностични методи. Те позволяват лечение, което е едновременно по-ефективно и по-щадящо. Това казва д-р Велко Минчев, д.м. - началник на Отделението по онкология в УМБАЛ „Софиямед“.Специалистът обръща внимание, че чрез молекулярно и генетично профилиране на тумора, което се прилага в наши дни може да се определи кои пациенти ще имат най-голяма полза от даден тип лечение. Това дава възможност на лекарите да избегнат ненужно токсични терапии и да изберат най-подходящата стратегия още в началото. На практика това значи постигане на по-добри резултати и по-добро качество на живот за пациентите.

„Мултидисциплинарният подход е изключително важен и вече е стандарт в добрата онкологична практика. Решенията се вземат от екип, включващ медицински онколог, хирург, лъчетерапевт, патолог, образен диагностик, специалист по нуклеарна медицина и други специалисти“, казва онкологът.

д-р Иван Георгиев

Колегата му д-р Иван Георгиев – началник на Центъра по лъчелечение и радиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“ допълва, че през годините са правени много опити за комбиниране на лъчелечението с медикаментозно лечение, а в последните години се наблюдава истинска революция в тази област. При комбинирано лечение е много важно лъчелечението да е на най-високо ниво, тъй като в тези случаи се комбинират и страничните ефекти на методите. Центърът по лъчелечение и радиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“ притежава уникална за страната високотехнологична конфигурация с включен изкуствен интелект във всяка стъпка от лечението на пациентите, която позволява на специалистите да лекуват пациентите изключително прецизно.

„Не по малко значение има и естествения интелект, за да осигури правилното функциониране на такава конфигурация от ключово значение е експертното ниво и обучението на персонала“, казва лъчетерапевта.

И допълва, че големият технологичен напредък в областта на лъчелечението през последните десет години е ознаменуван с революционни пробиви като въвеждането на радиохирургията, появата на възможности за образноконтролирано и адаптивно лъчелечение, широкото навлизане на изкуствения интелект в медицината и неговото използване през последните години.

„Всички тези технологии позволяват лъчелечението да бъде по-ефективно и по щадящо за пациентите. Контролирането на лъчелечението в реално време чрез системи на базата на изкуствен интелект ни дава възможност да проведем лечението прецизно, с много големи възможности за запазване на функциите на органите на пациента, които се намират в близост. Това ни осигурява не само добри лечебни резултати, но и по-добро качество на живот на нашите пациенти“, допълва още д-р Георгиев.

„Една от най-големите битки в онкологията е с времето. Нуклеарната медицина дава на пациентите точно това – време. От прилаганите от нас методи за диагностика на рака най-широко използваният и информативен метод е PET/CT. Изследването позволява откриване на туморна активност още на функционално и молекулярно ниво, често преди да са настъпили видими анатомични промени. Това дава възможност за по-ранна диагноза, по-точно стадиране и надеждна оценка на ефекта от лечението“, раказва и д-р Диляна Василева – началник на Отделението по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Софиямед“.

Тя заедно с колегите си от останалите 2 отделения оформят в университетската болница своеобразен комплексен онкологичен център с последно поколение апаратура. Д-р Василева разказва, че съвременната онкология разчита на т.нар. хибридни методи като PET/CT – ПЕТ скенер, и PET/MRI - ЯМР, които комбинират метаболитна, молекулярна и анатомична информация в едно изследване и дават цялостна картина на случващото се в тялото на пациента. Освен широко използвания в диагностиката на рака FDG-радиоактивен маркер (индикатор) за провеждане на PET/CT изследване, в арсебнала си специалистите използват и специфични радиофармацевтици, насочени към конкретни туморни рецептори или биологични процеси – къде се намира тумора, колко е активен, как се разпространява и как реагира на назначеното лечение.

д-р Диляна Василева

Д-р Василева обяснява, че освен персонализираната терапия за всеки пациент специалистите прилагат и тераностика. Това е съвременен медицински подход, който съчетава диагностика и терапия, използвайки една и съща или много сходна молекула (радиофармацевтик). Тази молекула първо се прилага за образно изследване, за да покаже дали и къде туморните клетки я натрупват, а след това – в терапевтичен вариант, за да действа директно на тумора. Терапията се прилага само при пациенти, при които има доказана биологична чувствителност, което я прави прецизна и персонализирана. Въздейства се върху туморните клетки с минимално увреждане на здравите тъкани.

И тримата специалисти единодушно казват, че настоящето и все повече в бъдещето лечението на онкологичните заболявания ще се съсредоточава именно в персонализираната грижа – лечение, което се съобразява с особеностите на всеки пациент. А нуклеарната медицина ще бъде в центъра на този процес, защото позволява точна диагноза, правилно лечение и постоянно проследяване.За пациентите това означава повече сигурност, повече контрол и повече надежда.

„Нуклеарната медицина не само открива рака по-рано, но подпомага по-точни клинични решения, по-щадящо лечение и реална надежда за по-добър резултат за всеки пациент“, допълва още д-р Василева.

Общото послание и на тримата е, да не се пропускат профилактичните прегледи, както и навременното изследване, тъй като тедават най-голям шанс ракът да бъде открит в ранен стадий, когато лечението е по-ефективно и щадящо за пациента“, споделят те.