Лекари за първи път трансплантираха лице, донорът се се подложил доброволно на евтаназия

Клиника в Барселона съобщи, че е извършила първата в света лицева трансплантация, при която донорът доброволно е предоставил лицето си, преди да се подложи на процедура за асистирана смърт (евтаназия), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Комплексната хирургическа интервенция включвала трансплантация на многосъставна тъкан от централната част на лицето и е изисквала участието на около 100 специалисти, сред които психиатри и имунолози, съобщиха от престижната болница Vall d'Hebron.

Координаторът на трансплантацията, Елизабет Навас, коментира, че донорът е проявил „ниво на зрялост, което оставя всеки без думи". „Някой, който е решил да сложи край на живота си, посвещава едно от последните си желания на непознат и му дава втори шанс", добави тя.

Реципиентката, идентифицирана само с първото си име – Карме, е страдала от некроза на лицевата тъкан след бактериална инфекция, причинена от ухапване от насекомо, което е засегнало способностите ѝ да говори, да се храни и да вижда.

„Когато се гледам в огледалото вкъщи, започвам да се усещам повече като себе си", каза Карме по време на пресконференция, добавяйки, че възстановяването ѝ върви добре. При трансплантации на лице донорът и реципиентът трябва да имат еднакъв пол, съвпадаща кръвна група и подобен размер на главата.

С население от 49,4 милиона души, Испания е глобален лидер в трансплантациите на органи вече повече от три десетилетия. През 2021 г. страната става четвъртата в ЕС, която легализира евтаназията.

Половината от шестте лицеви трансплантации, извършени в Испания, са направени от екипите на Vall d'Hebron, а болницата реализира и първата в света лицева трансплантация през 2010 г. Говорител на лечебното заведение отказа да съобщи точната дата на последната процедура по съображения за сигурност, но потвърди пред Ройтерс, че тя е извършена през есента на 2025 г.

През миналата година в Испания са извършени около 6300 трансплантации на органи, като най-често се е осъществявала трансплантация на бъбрек, сочат данни на Министерството на здравеопазването.

През 2024 г. 426 души са се подложили на евтаназия, според официалната статистика на правителството.