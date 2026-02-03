Учени създадоха панкреас, който може да спре необходимостта от инсулиновите инжекции

Изследователи от Израел и САЩ са разработили жив имплант, който действа като изкуствен панкреас - пробив, който един ден може да елиминира необходимостта от всекидневни инсулинови инжекции за милиони хора с диабет, предаде Синхуа, позовавайки се на Израелския технологичен институт (Технион) и БТА.

Системата, базирана на клетки, функционира като вградена аптека. Тя непрекъснато следи нивата на кръвната захар и самостоятелно произвежда и освобождава точното количество инсулин, от което се нуждае организмът. За разлика от съществуващите технологии, имплантът работи без нужда от външни помпи или наблюдение на пациента.

Основна пречка за подобни импланти в миналото беше имунната система, която често атакува чуждата тъкан.

Изследователите са решили този проблем, като са създали "кристален щит", който предпазва импланта от имунно отхвърляне, позволявайки му да функционира надеждно за дълги периоди от време.

Досега технологията успешно е поддържала дългосрочен контрол на глюкозата при мишки и е оцеляла в нечовекоподобни примати.

Въпреки че основният фокус в момента е върху диабета, изследователите казват, че тази платформа може да бъде адаптирана за лечение и на други хронични заболявания. Чрез модифициране на клетките имплантът може потенциално да доставя непрекъснати дози от протеини, необходими за лечение на хемофилия или други генетични и метаболитни заболявания.

Ако технологията се окаже успешна при клинични изпитвания върху хора, това ще означава важна промяна в медицината, преминавайки от ръчно приложение на лекарства през целия живот към "жива терапия", която се саморегулира вътре в тялото.

Изследването е публикувано в сп. Science Translational Medicine.