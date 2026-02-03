Стилен прием в резиденцията на Британското посолство събра елита на българската генетика

Най-голямата банка за стволови клетки във Великобритания, Cells4Life, и нейният представител за България отбелязаха своята 15-годишнина на българския пазар. Юбилеят в резиденцията на Британското посолство събра водещи специалисти от медицинската общност, партньори и официални гости, за да отпразнуват успеха на това дългогодишно българо-британско партньорство.

Ралица Паскалева и Искра Донова

Събитието подчерта значимостта на сътрудничеството между двете нации в сферата на биотехнологиите и здравеопазването. Основана през 2002 г., Cells4Life днес е водещата частна банка за стволови клетки в Обединеното кралство, притежаваща над 50% пазарен дял. Тя е единствената частна банка на Острова, покриваща взискателните критерии за акредитация NetCord-FACT – глобален стандарт за качество, обикновено присъщ само за големи държавни институции.

Уейн Чанън

Своеобразен домакин на събитието бе Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България, който акцентира върху устойчивостта на партньорството:

„Петнадесет години успешно присъствие на Cells4Life в България са доказателство, че когато британската експертиза и българските партньори работят с доверие и обща визия, резултатът е не просто успешен бизнес, а по-добро качество на живот и по-сигурно бъдеще за следващите поколения.“

Успехът на Cells4Life в България се дължи на визията и професионализма на нейния местен партньор, сподели своята емоция от изминатия път:

„Преди 15 години споделихме една визия – да предоставим на българските семейства достъп до банкиране на стволови клетки на световно ниво. За нас това не е просто дистрибуция, а мисия. През тези години ние бяхме не само партньори, но и посланици на науката и надежден съветник за хиляди бъдещи родители. Горди сме, че чрез иновации като технологията TotiCyte, която позволява резултати, смятани доскоро за невъзможни, ние осигуряваме на българските деца здравна застраховка за бъдещето.“

По време на събитието бе поставен акцент и върху революционните възможности на регенеративната медицина. Cells4Life се отличава с патентованата си технология TotiCyte, която позволява отстраняването на 99.3% от червените кръвни клетки при обработка, запазвайки максимален брой жизнени стволови клетки. Компанията продължава да иновира, като разширява възможностите за съхранение не само на кръв от пъпна връв, но и на тъкан от пъпна връв, плацента и амнион.

Елизабет Чапман

Гостите на приема се обединиха около мнението, че следващите 15 години ще донесат напредък в регенеративната медицина, който днес едва можем да си представим, а Cells4Life и „Cell Genetics“ ще продължат да бъдат на върха на тази революция.