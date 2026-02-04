„В Световния ден за борба с рака е важно да помним, че качеството и продължителността на живота след рака зависят не само от онкологичния успех, но и от доброто сърдечно здраве“, споделя проф. Наталия Чилингирова

През последните години лечението на пациентите с онкологични диагнози се променя. Живеем в ерата на иновациите – понятие, което изключително точно отразява динамиката в онкологията и възможностите, с които специалистите разполагат, за да предоставят на пациентите си иновативна прецизна терапия. Целта е ясна: подобряване на терапевтичните резултати и по-ефективна борба с рака.

Онкологичният център към болниците ,Сърце и Мозък’ в най-голяма степен покрива критериите за високоспециализиран комплексен център, който може да предостави пълната грижа за пациентите от диагнозата до лечението и проследяването. Функционирането на звено по медицинска генетика предоставя на пациентите съвременни възможности в диагностиката, а успехите на минимално инвазивния подход в хирургията, гинекологията и урологията надграждат добрите резултати. Високотехнологичният болничен комплекс разполага и с единствения гама нож в България и най-съвременния център по лъчелечение.

Съвременната медицинска онкология базира своите успехи и на високо специализираните терапии, включително имуно и химиотерапии, като достъпът до тях в онкологичен център на ‚Сърце и Мозък‘ е бърз и своевременен за пациента.

В последните години лечението на онкологично болните пациенти постига все по-добри резултати и позволява на все повече хора да живеят по-дълго и с по-добро качество на живот след поставяне на диагнозата. Заедно с този напредък обаче с новите противотуморни медикаменти се появява и ново предизвикателство – опазването на сърдечносъдовото здраве по време и след лечението. Кардиотоксичността или увредата на сърцето от противотуморната терапия е една от основните и най-често срещаните токсичности, които се наблюдават при онкологично болните пациенти. Тя може да се прояви по различен начин в зависимост от вида прилагана противотуморна терапия: сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмно-проводни нарушения, пулмонална хипертония, миокардити, перикардити, исхемична болест на сърцето, артериални и венозни тромбози. Освен в хода на терапията, проявите на кардиотоксичност може да се наблюдават и по-късно, след приключването ѝ, понякога дори години след това.

Именно тук се откроява една от ключовите иновации в онкологичния център на ,Сърце и Мозък’ – първото в страната звено по кардиоонкология. Ролята на кардиоонколога е да оцени риска от увреждане на сърдечносъдовата система още преди започване на противотуморната терапия, да изготви индивидуален план за проследяване по време на лечението и след неговото приключване, както и при необходимост да включи кардиопротективна терапия. Целта е своевременното откриване на прояви на клинична и субклинична кардиотоксичност – още преди появата на първите симптоми – както по време на терапията, така и след това. Съвременната медицина все по-категорично доказва, че мултидисциплинарният и индивидуализиран подход е ключът към успешното лечение. Така не само се подобрява безопасността на лечението, но и качеството на живот в дългосрочен план.

От 2022 г. високотехнологичният болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ развива сътрудничеството между онколози и кардиолози, като през 2025 г. се обособява и първият по рода си за България сектор по кардиоонкология към клиниката по кардиология, ръководен от д-р Мартина Самарджиева. Екип от шест кардиолози ежедневно консултират и проследяват десетки онкологично болни пациенти. В Световния ден за борба с рака е важно да помним, че грижата за пациента не приключва с овладяването на тумора, защото качеството и продължителността на живота след рака зависят не само от онкологичния успех, но и от доброто сърдечно здраве, постигнато чрез екипна работа на лекарите от различни специалности и активното участие на самия пациент.