Тютюнът, алкохолът и инфекциите стоят зад близо 40% от раковите заболявания

Почти 40% от случаите на рак в световен мащаб през 2022 г. са свързани с предотвратими причини, според глобален анализ, публикуван в списанието "Нейчър Медисин", съобщи ДПА и БТА.

Проучването, ръководено от Изабел Сьоржоматарам от Международната агенция за изследване на рака (МАИР) в Лион, установи, че тютюнът, алкохолът и инфекциите са най-честите рискови фактори.

Анализът показва, че около 30% от раковите заболявания при жените и 45% при мъжете са могли да бъдат предотвратени. От общо 18,7 милиона нови случая на рак, регистрирани в световен мащаб през 2022 г., около 7 милиона биха могли да бъдат предотвратени, което представлява около 38% от общия брой.

Изследователите са използвали данни от цял свят, за да съпоставят новите случаи на рак с рискови фактори, които имат доказана причинно-следствена връзка с болестта. Проучването включва поведенчески рискове като тютюнопушенето, както и експозиция на околната среда и професионална експозиция.

Рисковите модели варират според региона и пола. В Субсахарска Африка 38% от случаите на рак при жените са могли да бъдат предотвратени, в сравнение с около 25% в Северна Африка и Западна Азия. В тези региони инфекциите са основната предотвратима причина. В Европа, САЩ, Канада и Австралия тютюнопушенето е доминиращият рисков фактор.

Съавторът на изследването Андре Илбави от Световната здравна организация (СЗО) заяви, че резултатите предоставят "първата глобална картина на дела на случаите на рак, които могат да бъдат предотвратени". Той подчерта, че разбирането на регионалните модели може да помогне на правителствата и отделните лица да предприемат целенасочени мерки за намаляване на риска от рак.

Сьаржоматарам заяви, че справянето с предотвратимите причини е един от най-ефективните начини за ограничаване на нарастващата глобална тежест на рака, която според данни на СЗО може да се увеличи с 50 % до 2040 г., ако настоящите тенденции продължат.