Пловдивски кардиохирурзи спасиха 30-годишна с много рядък и сложен случай - възпаление на вътрешната обвивка на сърцето

Извършена й е тежка операция, а пациентката е в стабилно състояние след лечение от над 40 дни и прогнозата е тя да води пълноценен начин на живот

Животът на 30-годишна жена е спасен от кардиохирурзите на УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, след като постъпва с температура над 40 градуса и левкоцити над 25 000 при горна граница 10 000. Тя е с крайна отпадналост и почти пълна невъзможност за самостоятелно обслужване, съобщават от лечебното заведение.

Екипи от различни клиники се мобилизират, за да търсят причина за състоянието й, но изследванията не насочват еднозначно към конкретно заболяване, което прави диагностиката изключително трудна.

Пациентката е спешно преведена в Отделението по кардиохирургия след ехографско изследване, което установява неясни и нетипични промени в сърдечната структура. Там тя е поета от мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Светослав Дарбоклиев с участието на д-р Димитър Баташки, д-р Петко Петков и анестезиолог д-р Екатерина Дърмонова, както и други специалисти.

"При ехокардиографията се сблъсках с находка, каквато не бях виждал досега – дясната камера беше изпълнена с формации с различна плътност, свързани с трикуспидалната клапа. В същото време лабораторните показатели показваха тежка инфекция и почти напълно изчерпана имунна система", разказва д-р Дарбоклиев.

Ключова информация дава трансезофагиалната ехокардиография – високоспециализирано изследване, което установява, че процесът е локализиран само в дясната половина на сърцето – нетипична находка, значително усложняваща диагнозата.

"Инфекцията на трикуспидалната клапа по правило не е първична. Най-голямото предизвикателство беше да открием откъде е започнал процесът и защо се развива по този начин", допълва д-р Дарбоклиев.

Прогресивното влошаване на състоянието налага спешна оперативна намеса, при която се установява, че дясната камера е изпълнена със стари и нови инфектирани тромботични маси – доказателство за дългогодишен хроничен процес.

"Тогава стана ясно, че организмът й се е борил с проблема години наред вероятно още от раждането, който не беше забелязан. Това не беше остро заболяване, а бавно развиващ се процес, който в един момент доведе до срив на имунната система и обострен хроничен сепсис", обяснява кардиохирургът.

По време на интервенцията е открит и неразпознат до този момент вроден междукамерен дефект – първоизточникът на проблема. В продължение на години той е създавал условия за образуване на тромбози, които впоследствие са се инфектирали и са поддържали възпалителния процес.

Като част от нетрадиционния и индивидуален подход, още преди операцията е приложен т.нар. цитокинен филтър – метод, който по принцип се използва след хирургични интервенции.

"Целта беше да намалим токсичното въздействие на възпалителните медиатори и да дадем шанс на организма да понесе тежката операция", посочва д-р Дарбоклиев.

По време на интервенцията е извършена щателна тромбектомия, подмяна на трикуспидалната клапа с биологична протеза и затваряне на междукамерния дефект. Следва продължително болнично лечение от над 40 дни. В процеса на диагностика и проследяване е използван и PET-скенер – метод, който по принцип се прилага за откриване на туморни образования. В този случай изследването се използва с друга цел – за откриване на остатъчни или новообразувани тромботични формации и активни възпалителни огнища. Такова изследване вече е проведено, а в бъдеще ще продължи да се използва за дългосрочно проследяване и ранно откриване на евентуален рецидив.

Днес пациентката е в стабилно състояние, подлежи на регулярно наблюдение и медикаментозна терапия, а прогнозата е тя да води пълноценен начин на живот. Уникалният клиничен случай и комплексният подход към диагностиката и лечението ще бъдат представени пред международната медицинска общност по време на Европейския конгрес по кардио-торакална хирургия, който ще се проведе през октомври в Барселона.

УМБАЛ „Свети Георги" насочва вниманието към сърцето – органът в основата на живота, емоциите и здравето ни, чрез инициативата „Слушай сърцето си". Повече от медицинска кампания, тя е призив към осъзнатост и отговорност към собственото ни здраве. В месеца на любовта лечебното заведение напомня, че грижата за сърцето е най-дългосрочният и смислен жест на любов – към себе си и към хората, които ни обичат.