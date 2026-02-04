Увеличават се онкозаболяванията в Северозапада, лекарите настояват за ранна превенция

На днешния световен ден за борба с рака фокусът на медицинската общност е насочен към превенцията, ранното откриване и достъпа до навременно и качествено лечение на онкологичните заболявания. В този контекст обобщените данни от Комплексния онкологичен център във очертават реалната картина в един от най-уязвимите региони на страната и ясно показват мащаба на предизвикателствата пред онкологичната помощ.

През 2025 г. през лечебното заведение са преминали 10 743 пациенти от Северозападна България , при 10 109 през 2024 г., което представлява значително увеличение само за една година. Този ръст отразява както нарастващата потребност от специализирана онкологична грижа, така и доверието на пациентите към експертизата на центъра.

Статистиката за новооткритите онкологични заболявания в областите Враца, Видин и Монтана показва трайно високи нива през последните години. През 2022 г. във Враца са регистрирани 625 нови случая, във Видин 177, а в Монтана 340. Година по-късно – през 2023 г. – броят на новодиагностицираните достига 651 във Враца, 174 във Видин и 365 в Монтана. През 2024 г. случаите са съответно 638 във Враца, 165 във Видин и 352 в Монтана, а през 2025 г. – 589 във Враца, 156 във Видин и 301 в Монтана.

Разпределението по пол също показва съществени тенденции. През 2025 г. във Враца новооткритите случаи са почти равномерно разпределени – 295 мъже и 294 жени. Във Видин те са 62 мъже и 94 жени, а в Монтана 145 мъже и 156 жени. Подобна картина се наблюдава и в предходните години, което подчертава, че онкологичният риск засяга в равна степен мъже и жени и изисква универсален подход към профилактиката и ранната диагностика.

Управителят на лечебното заведение д-р Георги Езекиев подчертава, че зад всяка цифра стои конкретен човешки живот и огромен професионален ангажимент. „Зад статистиката стоят хора, семейства и съдби. Нашият екип работи ежедневно, за да осигури комплексна и съвременна онкологична грижа на възможно най-високо ниво. В същото време лечебните заведения са изправени пред сериозни финансови предизвикателства – приходите често не покриват разходите, натрупани във времето, както и реалните условия, в които функционира системата на национално ниво", посочва той.

По думите му устойчивостта на онкологичната помощ в региони като Северозапада изисква не само висока медицинска експертиза, но и последователна институционална подкрепа. „Наред с лечението, поставяме силен акцент върху профилактиката. КОЦ във Враца провежда активни кампании за ранно откриване на онкологичните заболявания и ще продължи тази дейност, защото ранната диагноза значително увеличава шансовете за успешно лечение и по-добро качество на живот", допълва д-р Езекиев.

В контекста на Световния ден за борба с рака тези данни звучат като категоричен призив. Борбата с онкологичните заболявания не е еднократна кампания, а дългосрочен обществен ангажимент, в който профилактиката, навременният достъп до специалист и устойчивата подкрепа за лечебните заведения са въпрос не само на здравна политика, а на отговорност към живота.