Ултрапреработените храни съкращават живота на онкоболните

Хората с рак, които редовно консумират големи количества ултрапреработени храни (УПХ), имат почти 60% по-голяма вероятност да починат от заболяването си, съобщава Пи Ей Мидия/ДПА, цитирайки италиански учени, съобщи БТА.

УПХ включват продукти като сладолед, преработени меса, чипсове, масово произвеждан хляб, бисквити, готови ястия и газирани напитки. Те обикновено съдържат много мазнини, сол, захар и добавки, като същевременно оставят по-малко място за по-питателни храни в диетата.

Проучването, публикувано в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, е проследило повече от 24 000 възрастни, живеещи в Южна Италия между 2005 и 2022 г., включително 802 оцелели от рак, които попълнили подробни въпросници за хранителните си навици.

Експертите изчислили приема на УПХ спрямо теглото на консумираната храна и калориите. Участниците били разделени на три групи според количеството ултрапреработени храни, което консумирали, като били взети предвид фактори като тютюнопушене, индекс на телесна маса, физическа активност, медицинска история, тип рак и общо качество на храненето.

Резултатите показват, че при оцелелите от рак с най-висок прием на УПХ има значително по-голяма вероятност да умрат по-рано от тези, които консумират най-малко. По време на почти 15-годишното проследяване са регистрирани 281 смъртни случая сред проучваната група. Хората, които са консумирали най-много ултрапреработени храни, са имали с 48% по-висок риск от смърт, независимо от причината и с 59% по-висок риск от смърт от рак.

Д-р Мариа-Лаура Боначио от изследователския екип обяснява, че индустриалната преработка на храни може да наруши метаболизма, чревната микробиота и да засили възпалителните процеси. Това прави УПХ вредни, дори когато калоричността им е сходна с тази на по-малко преработените храни. Повишеното възпаление и по-високата сърдечна честота в покой могат частично да обяснят връзката между ултрапреработените храни и по-високата смъртност.

Д-р Боначио добавя, че общото количество консумирани УПХ е по-важно от отделните храни и препоръчва да се намали тяхната употреба, като се предпочитат пресни, минимално преработени, домашно приготвени ястия.