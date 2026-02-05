Ню Йорк съобщи, че се е присъединил към глобалната мрежа на СЗО за реагиране при епидемии

Здравният департамент на град Ню Йорк днес съобщи, че се е присъединил към глобалната мрежа за реагиране при епидемии на Световната здравна организация (СЗО), след като президентът Доналд Тръмп прекрати участието на САЩ в агенцията на ООН, координираща международното здравеопазване, предаде Ройтерс.

Решението на президента републиканец мотивира някои ръководители на местните власти от Демократическата партия да включат управляваните от тях райони в Глобалната мрежа за ранно предупреждение и реагиране при епидемии (ГОАРН), предаде БТА.

Губернаторите на Калифорния и Илинойс - демократите Гавин Нюсъм u Джей Би Прицкер, например също заявиха, че управляваните от тях щати ще се присъединят към глобалната мрежа на СЗО.

"С присъединяването си към ГОАРН, град Ню Йорк получава достъп до глобална мрежа от над 360 институции и организации, които реагират при извънредни събития, свързани с общественото здраве, чрез изпращането на персонал и ресурси в засегнатите страни", се казва в изявление на здравното ведомство на Ню Йорк. "Инфекциозните заболявания не познават граници. Неограничени обаче са и информацията и ресурсите, които ни помагат да защитим жителите на Ню Йорк“, посочи Мишел Морс, временно изпълняваща длъжността здравен комисар и главен медицински директор на град Ню Йорк.

САЩ официално излязоха от СЗО в края на януари - една година след като президентът Тръмп обяви, че прекратява продължилото 78 г. членство на страната му в световната организация.