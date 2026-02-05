Случаите на предозиране с Оземпик нарастват, сред пострадалите има и деца

Стремителният успех на терапии с GLP-1 като Оземпик и Маунджаро промени подхода към лечението на затлъстяването. Зад колективния ентусиазъм обаче се крие по-мрачна реалност: случаите на случайни свръхдози рязко нарастват, включително сред деца. Медикаментите обещаваха медицинска революция.

С няколко седмични инжекции GLP-1 препаратите преобърнаха лечението на затлъстяването, като осигуриха на милиони американци загуба на тегло, която доскоро изглеждаше трудно постижима. Днес почти един от всеки осем американци следва терапия със семаглутид или тирзепатид. С навлизането на тези продукти в домовете обаче изпъква дълго подценяван риск: случайната свръхдоза.

Историята на Джеса Милендър, отразена наскоро от местна телевизия в щата Индиана, е най-драстичният пример. През декември 2024 г. 7-годишното момиче по погрешка си инжектира Маунджаро, предписан на майка ѝ. В рамките на часове организмът ѝ реагира бурно: непрекъснато повръщане, силни коремни болки и крайно изтощение. След хоспитализация тя е на крачка от тежко бъбречно увреждане.

„Тя вече не можеше да ходи, крещеше от болка, дори докато спеше", разказва майка ѝ Мелиса Милендър. Джеса в крайна сметка се възстановява, след като е била на косъм от смъртта, съобщава медията „Гизмодо".

Подобни ситуации остават редки, но вече не са изолирани. Центровете за борба с отравянията вдигат тревога. В Индиана обажданията, свързани с GLP-1 препарати, са се увеличили повече от два пъти за една година. В национален мащаб ръстът е стряскащ: от 2019 г. насам сигналите за инжекции за отслабване са скочили с близо 1500%, достигайки около 23 000 обаждания за 6 години.

В повечето случаи става дума за възрастни, които грешат дозата или използват неправилно лечението си. Немалка част обаче засягат деца, изложени на медикаменти, които изобщо не са предназначени за тях. Страничните ефекти на GLP-1 препаратите са добре известни – гадене, повръщане, храносмилателни болки – но при прекомерна доза или неподходящ пациент могат да станат опасни. Към това се добавят и по-нови рискове, като разпространението на фалшиви лекарства, съдържащи други активни вещества.

Парадоксът е ясен: колкото по-популярни, достъпни и лесни за употреба стават тези терапии, толкова по-голям е рискът от инциденти. Експертите настояват за базови правила, които често се пренебрегват – стриктно спазване на предписанията, закупуване на лекарства от надеждни източници и най-вече съхранението им далеч от деца.

Предпазна мярка, която Мелиса Милендър вече спазва безусловно. След инцидента лечението ѝ е заключено в защитен сейф. Прост жест, почти банален, който напомня очевидното: дори медикаментите, възприемани като чудодейни, остават мощни средства, способни да облекчават... или да застрашат живота за миг, съобщи БГНЕС.