Страдате ли от хронични болки в гърба, изкривявания на гръбначния стълб, дискова херния или проблеми със ставите? Търсенето на решение за сериозни здравословни проблеми често ни отвежда отвъд границите на страната, но на 27 и 28 февруари имате възможност за безплатна консултация с водещи експерти във Варна.
По покана на „MedicaLink“, морската столица ще посрещне двама от най-добрите специалисти на истанбулската Central Hospital: проф. д-р Нурулах Ермиш и проф. д-р Йомур Гюналдъ.
За кого са подходящи консултациите?
Посещението е насочено към пациенти, които търсят второ мнение или иновативно лечение за:
- Гръбначни изкривявания: Сколиоза и кифоза при деца и възрастни.
- Сложни състояния на опорно-двигателния апарат: Проблеми с тазобедрени и коленни стави, деформации на крайниците и детска ортопедия.
- Неврохирургични заболявания: Тумори на главния и гръбначния мозък, заболявания на хипофизата и дискови хернии.
- Функционални разстройства: Болест на Паркинсон и епилепсия.
Запознайте се с експертите
Проф. д-р Нурулах Ермиш – Ортопедия, травматология и гръбначна хирургия
Проф. Ермиш е международно признат специалист с богат опит в лечението на сложни деформации на гръбначния стълб. Специализирал е в Белгия и САЩ, а днес е водещ хирург и собственик на Central Hospital в Истанбул. Извършва операции при сколиоза и кифоза, артропластика (смяна на стави) и педиатрична ортопедия. Прилага най-съвременните методи за роботизирана хирургия и навигационни системи, осигуряващи прецизност до милиметър.
Проф. д-р Йомур Гюналдъ – Неврохирургия (мозъчна и гръбначна хирургия)
Проф. Гюналдъ е един от водещите неврохирурзи в Турция, специализиран в минимално инвазивните подходи. Той съчетава академични познания с огромна практическа експертиза в хирургията на основата на черепа и невроонкологията.
Специалист по ендоскопска хирургия на хипофизата, мозъчни тумори и операции на гръбначния стълб.
Как да запишете час за безплатна консултация?
Местата за консултациите на 27 и 28 февруари във Варна са ограничени, за да може да се осигури индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент. Носете медицинските си документи преведени на английски език последната епикриза и хистологичен резулт, ако има такъв. За да гарантирате своя час за преглед по документи, е необходимо предварително записване:
Сайт: medicalink.bg
Телефон: 0895 41 42 23
Имейл: [email protected]
