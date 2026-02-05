"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Страдате ли от хронични болки в гърба, изкривявания на гръбначния стълб, дискова херния или проблеми със ставите? Търсенето на решение за сериозни здравословни проблеми често ни отвежда отвъд границите на страната, но на 27 и 28 февруари имате възможност за безплатна консултация с водещи експерти във Варна.

По покана на „MedicaLink“, морската столица ще посрещне двама от най-добрите специалисти на истанбулската Central Hospital: проф. д-р Нурулах Ермиш и проф. д-р Йомур Гюналдъ.

За кого са подходящи консултациите?

Посещението е насочено към пациенти, които търсят второ мнение или иновативно лечение за:

Гръбначни изкривявания: Сколиоза и кифоза при деца и възрастни.

Сколиоза и кифоза при деца и възрастни. Сложни състояния на опорно-двигателния апарат: Проблеми с тазобедрени и коленни стави, деформации на крайниците и детска ортопедия.

Проблеми с тазобедрени и коленни стави, деформации на крайниците и детска ортопедия. Неврохирургични заболявания: Тумори на главния и гръбначния мозък, заболявания на хипофизата и дискови хернии.

- Функционални разстройства: Болест на Паркинсон и епилепсия.

Запознайте се с експертите

Проф. д-р Нурулах Ермиш – Ортопедия, травматология и гръбначна хирургия

Проф. Ермиш е международно признат специалист с богат опит в лечението на сложни деформации на гръбначния стълб. Специализирал е в Белгия и САЩ, а днес е водещ хирург и собственик на Central Hospital в Истанбул. Извършва операции при сколиоза и кифоза, артропластика (смяна на стави) и педиатрична ортопедия. Прилага най-съвременните методи за роботизирана хирургия и навигационни системи, осигуряващи прецизност до милиметър.

Проф. д-р Йомур Гюналдъ – Неврохирургия (мозъчна и гръбначна хирургия)

Проф. Гюналдъ е един от водещите неврохирурзи в Турция, специализиран в минимално инвазивните подходи. Той съчетава академични познания с огромна практическа експертиза в хирургията на основата на черепа и невроонкологията.

Специалист по ендоскопска хирургия на хипофизата, мозъчни тумори и операции на гръбначния стълб.

Как да запишете час за безплатна консултация?

Местата за консултациите на 27 и 28 февруари във Варна са ограничени, за да може да се осигури индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент. Носете медицинските си документи преведени на английски език последната епикриза и хистологичен резулт, ако има такъв. За да гарантирате своя час за преглед по документи, е необходимо предварително записване:

Сайт: medicalink.bg

Телефон: 0895 41 42 23

Имейл: [email protected]

Направете първата стъпка към по-добро здраве с експертите на Central Hospital и „MedicaLink“.