Здравната каса плаща за медицински изделия – за някои само частично

С право за получаване на помощни средства от НЗОК са хора с увреждания, които имат валиден протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК

Скъпите медицински изделия в кардиологията, неврохирургията, ендоскопската хирургия изцяло са поети от касата

Помощните средства и медицинските изделия може да се окажат и животоспасяващи за хората, нуждаещи се от тях. НЗОК поема заплащането им в извънболничаната и в болничната помощ.

В извънболничната помощ сред най-популярните изделия са тест ленти за кръвната захар, инсулинови помпи, сензори за измерване на нивото на глюкозата, торбички и аксесоари за пациенти с изведени стоми и други. През 2026 г. НЗОК ще заплаща и специални превръзки, бинт, гел и антисептичен разтвор за лечение на средно тежки и тежки хронични и усложнени рани.

В болничната помощ се заплащат сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна и коремна аорта, стентове, ставни протези за тазобедрена или колянна става, кохлеарни импланти, кардиостимулатори, изделия за лечение на мозъчни аневризми и инсулт, гръбначни стабилизации, импланти за невростимулация, "изкуствено сърце" и други. Очаква се в списъка да бъдат включени иновативни затворени системи за автоматично подаване на инсулин, интратектална система за лечение на спастицитет, уретерални стентове, стентове за горни дихателни пътища, система за капсулна ендоскопия, консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии и други.

Всички медицински изделия ли заплаща НЗОК?

Медицинските изделия, които НЗОК заплаща в извънболничната помощ може да се отпускат от всяка аптека на територията на страната, сключила договор с НЗОК. Изделията се отпускат въз основа на издадени електронни предписания (рецепти), като за част от тях е необходимо да бъде издаден и електронен протокол, който се заверява в НЗОК или РЗОК. Те са включени в списък, публикуван на интернет страницата на НЗОК, на следния адрес: https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/nonmedical.

Някои от медицинските изделия може да се поставят на пациентите само в болница. НЗОК заплаща за тях само ако са включени в алгоритъма на съответната клинична пътека или процедура, по която се лекува болният, а коя ще бъде тя, решават лекуващите лекари. Част от медицинските изделия, които НЗОК заплаща, са включени в цената на съответната клинична пътека или клинична/амбулаторна процедура. Друга част се заплащат извън стойността на клиничните пътеки или процедури. Те може да бъдат открити на интернет страницата на НЗОК, на адрес https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/medical.

Обърнете внимание!

В дадени случаи НЗОК заплаща съответното медицинско изделие до определена стойност. Тези изделия са включени в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква "а" от Наредба № 10 от 2009 г. Когато цената на изделието е по-висока от посочената в списъка стойност, трябва да доплатите разликата.

Медицинските изделия, включени в Списъка на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква "б" от Наредба № 10 от 2009 г., се заплащат напълно от НЗОК и за тях не дължите доплащане.

Важно уточнение!

В някои клинични пътеки има медицински изделия (МИ), които НЗОК не заплаща, като очна леща например при лечение на "перде" на окото. Такива МИ са за сметка на пациента и тяхното заплащане не се поема от бюджета на НЗОК.

Всички групи и подгрупи МИ, които НЗОК заплаща напълно или частично в болничната помощ, ще видите на адрес: https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/medical

Пациентът ли получава парите за медицинското изделие?

Дори медицинското изделие да се заплаща от НЗОК, средствата за него не се получават от пациента, а НЗОК ги превежда на съответното лечебно заведение или аптека.

Необходимото медицинско изделие като вид се определя от лекуващия лекар. Доплащането зависи от изделието, нужно конкретно за неговия случай. Ако пациентът трябва да заплати за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между цената на изделието и стойността, заплащана от НЗОК. Болницата или аптеката задължително издава документи (вкл. касов бон, фактура), в които е посочено какво е плащането от пациента. Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място видовете медицински изделия и цените, по които НЗОК заплаща за тях.

Помощни средства от НЗОК може да получават хора с увреждания с валиден протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК.

Как мога да получа помощно средство?

Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ);

Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ за отпускане на предписаното средство. Срокът за разглеждане е 7 дни от постъпването на заявлението;

Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени изделията със съответните НЗОК кодове;

Ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от вас електронна поща и/или по телефон. Не е нужно да посещавате офис на РЗОК;

Вие може да получите необходимото изделие от всеки търговец на дребно, сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение. Трябва да представите ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Какво да направя, ако помощното средство се нуждае от ремонт?

Подайте заявление за ремонтна дейност (по образец) до директора на РЗОК. Заявлението може да изпратите и с писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;

Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията;

Директорът на РЗОК издава одобрение за ремонт или мотивиран отказ. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка спецификация с ПСПСМИ;

Всички търговци с договор с РЗОК за предоставяне на медицински изделия са задължени да предоставят и ремонтни дейности. Трябва да се идентифицирате пред търговеца с ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за отпускане на ПСПСМИ. Той ще отбележи в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност.

Трябва да знаете още:

Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от съответната РЗОК по постоянен или настоящ адрес.

Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от Централното управление на НЗОК.

Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.

Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.

Кого да потърсите, ако ви е нужна информация:

Списъкът на експерти от РЗОК, които са контактни лица и подават информация към НЗОК за проблеми или казуси, може да намерите на www.nhif.bg, рубрика "Помощни средства". НЗОК съвместно с "Информационно обслужване" АД работи по реализацията на технологична възможност, която да позволи хората с увреждания, подали заявление за отпускане на помощни средства, да бъдат уведомявани за постановеното решение чрез SMS и Viber съобщения.

Аз съм Деси Бакърджиева!

Знаете ли кои помощни средства НЗОК заплаща?

Кои от тях са напълно безплатни и за кои доплаща?

Как да разберем дали нашето изделие е в списъка на касата?

А какво да направим, ако то се нуждае от ремонт?

За повече подробности проверете сайта на НЗОК или в социалните мрежи.

"НЗОК за теб" – последвай здравето!