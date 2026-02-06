- Г-жо Мирчева, отбелязахте 15 години на Cells4Life в България с впечатляващо събитие в британската резиденция. Какво видяхте в очите на гостите си?

- Видях доверие. А за мен вдъхновението идва точно тогава – когато видиш доверието в очите на хората, които поверяват най-ценното – здравето на децата си, в твои ръце, без да могат веднага да „пипнат“ резултата.

Беше изключително емоционално да съберем на едно място елита на медицинската общност, нашите партньори от Великобритания и семействата, с които вървим заедно. Най-вълнуващият момент за мен бе срещата с Рада – първото „бебе“, чиито клетки съхранихме преди 15 години, която днес вече е голяма госпожица. Това е живото доказателство, че работата ни има смисъл.

- Сред гостите на юбилея видяхме и много популярни лица от екрана и сцената. Какво Ви свързва с тях?

- Свързва ни нещо по-силно от професионалните отношения – приятелството и споделените ценности. Когато видях в залата Гала и дъщеря ѝ Мари Константин, с които сме изключително близки, или певиците Мария Илиева и Вики Терзийска, си дадох сметка, че това е общност.

Огромно признание е, че хора като Орлин Павлов, актьорите Луиза Григорова, Даяна Ханджиева и Искра Донова, както и комикът Китодар Тодоров, избраха да споделят този празник с нас. Радвам се, че сред нас бяха още Цвети Василева, д-р Константин Маламов, фитнес инструкторът Иван Георгиев и хореографът Атанас Месечков. За мен присъствието им не е просто светски блясък, а доказателство за доверието, което сме градили с години. Те са част от голямото семейство на нашата лаборатория не само като клиенти, но и като съмишленици, които вярват в силата на науката и превенцията.

Първите клиенти

- Вие сте ембриолог по професия. Как преходът от създаването на живот към съхраняването му промени погледа Ви?

- Като ембриолог съм имала привилегията да се докосвам до онзи почти „божествен“ момент на създаването на човешкия живот. Но в един момент осъзнах, че грижата не приключва с раждането.

Стволовата клетка е най-умната клетка в нашето тяло. Тя е архитектът, който знае къде има проблем и как да го поправи. Затова за мен стъпката към Cells4Life беше естествено продължение – от създаването на живота към подсигуряването на неговото бъдеще. В името на компанията е кодирана и нашата мисия – „Клетки за живот“.

- Често се говори за тъканните банки като за бизнес. Къде е границата между търговията и медицината?

- Това е тема, по която съм безкомпромисна. Думите „бизнес“ и „медицина“ често звучат като антиподи, но истината е, че моралът е този, който трябва да бъде обединителният мост между тях.

Когато един родител дойде при мен, аз първо съм медик и чак след това управител. Случвало се е да върна семейства, ако медицинските показатели не позволяват качествено съхранение, вместо да взема такса на всяка цена. Затова и избрахме британския ни партньор Cells4Life – защото те инвестират в наука, а не просто в маркетинг. Те са единствените във Великобритания с акредитация NetCord-FACT, което гарантира качество на ниво държавна болница.

Акад. Драга Тончева

- На събитието присъства и акад. Драга Тончева. Каква е ролята на приемствеността във Вашата професия?

- Огромна. Акад. Тончева е един от моите духовни учители и ментори още от първите ми стъпки в професията. Да я видя сред гостите, заедно с д-р Мажена Панова и други водещи специалисти, беше чест.

Науката и технологиите са най-добри приятели, но човешкият фактор, предаването на знание и опит, е незаменим. Щастлива съм, че днес можем да предложим на българските пациенти върхови технологии, но зад тях винаги стои експертизата на лекарите и биолозите.

- Как се промени нагласата на българските родители за тези 15 години?

- Ако през 2011 година това беше по-скоро мода, нещо, което правиш, защото „и съседът го е направил“, днес виждам огромна промяна. Родителите идват информирани, чели са проучвания, задават конкретни въпроси за технологиите на обработка.

Вече не стои въпросът „Дали да го направя?“, а „Къде и как да го направя?“. Това е осъзнат избор за една „биологична застраховка“. Хората разбраха, че биологията ни се променя и трябва да се възползваме от еволюцията на науката, за да си гарантираме спокойствие.

- Като стана дума за избор – в сайта на Cells4Life се посочва, че вашата технология TotiCyte осигурява до 3 пъти повече клетки при лечение в сравнение с други методи. Защо броят на клетките е толкова критичен?

-Това е въпрос на математика и медицина. Успехът на повечето терапии е „дозозависим“ – колкото повече стволови клетки се влеят, толкова по-голям е шансът за възстановяване. Старите технологии често губят ценни клетки в процеса на обработка, което може да направи пробата недостатъчна за лечение на възрастен човек например.

С TotiCyte ние не просто съхраняваме проба, ние запазваме терапевтичния потенциал. Тази технология ни позволява да обработваме успешно дори минимални количества кръв – например 10 мл, което е огромно предимство за родителите, избиращи „отложено клампиране“ на пъпната връв. Така те не трябва да избират между ползите за бебето при раждането и застраховката за бъдещето – получават и двете.

- Едно от уникалните предимства на Cells4Life е премахването на 99% от червените кръвни клетки без „измиване“. Защо това е важно за безопасността на трансплантацията?

- Червените кръвни клетки нямат място в криосъхранението – при размразяване те се пукат и отделят токсини, които могат да увредят бъбреците на пациента. Стандартните методи ги премахват чрез центрофугиране и „измиване“, но така се изхвърлят и до 40% от ценните стволови клетки.

TotiCyte е революция, защото премахва 99.3% от еритроцитите селективно, без да губи стволовите клетки. Това прави пробата много по-чиста и безопасна за директно приложение.

- Вие сте единствените, които предлагат съхранение не само на кръв и тъкан от пъпна връв, но и на плацента и амнион. Каква е разликата в приложението им?

- Това са различни инструменти в нашата „биологична аптечка“. Кръвта от пъпна връв е богата на хемопоетични клетки – те лекуват кръвни и имунни заболявания. Но плацентата и амнионът (обвивката на плода) са източник на мощни клетки и растежни фактори с различно действие.

Амниотичната мембрана например има уникални противовъзпалителни свойства и се използва като „биологична превръзка“ при тежки изгаряния, рани и очни операции. Съхранявайки целия този спектър, ние даваме на семейството достъп до възможно най-широк кръг от бъдещи терапии.

- Какво е бъдещето на стволовите клетки според Вас?

- Бъдещето е в разширяването на хоризонта. Преди години говорехме само за хемопоетични клетки от кръв. Днес, благодарение на научния напредък на Cells4Life и съхранението на различни тъкани, ние даваме надежда за лечение на много по-широк спектър от състояния в сферата на регенеративната медицина. Вярвам, че най-доброто предстои и съм горда, че Cell Genetics е проводникът на тези иновации за България.

*Даниела Мирчева - магистър по клетъчна биология и патология