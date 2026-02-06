ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключва грипната епидемия в Пловдив, болните намаляват

24 часа Пловдив онлайн

Сградата на РЗИ-Пловдив. Снимка: Архив

Спадът на грипа в момента не означава, че липсват други респираторни вируси

Грипната епидемия в Пловдив и областта няма да бъде увеличена, съобщи за "24 часа" директорът на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров. Той посочи, че към момента няма основания за удължаване на заповедта за наложените противоепидемични мерки.

"Резултатите са по-добри в сравнение с първите дни на януари. През изминалият ден има 28 болни на 10 000 души. В началото на февруари болните са били 173 на 10 000", заяви д-р Аргир Аргиров. По думите му обаче спадът на грипа в момента не означава, че липсват други респираторни вируси.

Грипната епидемия в Пловдив беше обявена на 28 януари, когато данните, които очакваха здравните власти, бяха 225,18 на 10 000 души заболеваемост. Децата учеха онлайн, а детските градини и ясли работиха, но не се допускаха смесване на групи.

