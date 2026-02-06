ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов медицински метод удължава времето за трансплантация при чернодробна недостатъчност

Китайски учени постигнаха медицински пробив, като успешно използваха генетично редактиран свински черен дроб в извънтелесна система за кръвообращение при лечение на остра чернодробна недостатъчност. Методът позволи временното изпълнение на ключови функции като детоксикация и метаболизъм, което доведе до подобрение на състоянието на пациента и стабилизиране на жизнените показатели.

Терапията намалява нуждата от силна имуносупресия и може да удължи критичния период, в който пациентите чакат за трансплантация. В Китай около 200 000 души годишно се хоспитализират с чернодробна недостатъчност, като рискът от смърт остава висок поради недостига на донорски органи.

Първоначалните резултати показват, че този комбиниран подход може да подобри шансовете за оцеляване и да ускори изследванията за използване на животински органи като временна или допълваща терапия при тежки чернодробни заболявания.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

