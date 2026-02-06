"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия е с един от най-високите рейтинги сред болниците в България в Google – 4.9 звезди, базиран на реални потребителски мнения на пациенти. Оценката е ясен показател за високото ниво на доверие, качество на медицинската грижа и цялостното пациентско преживяване, които лечебното заведение предлага.

През май 2025 г. болницата официално отваря врати след разширяването на групата лечебни заведения Acibadem City Clinic и бързо се утвърждава като високоспециализиран център за ортопедия, травматология, спортни травми и заболявания на гръбначния стълб, отговарящ на най-високите международни стандарти.

Модерен капацитет и внимателно планирана среда

Разположена върху 4 000 кв. м площ на 5 етажа, болницата предлага съвременна лечебна среда, съчетаваща функционалност, безопасност и комфорт за пациентите и екипа си. Лечебното заведение разполага с:

болничен стационар с близо 50 легла в Отделението по ортопедия и травматология

2 зали по анестезиология и реанимация с 15 легла

5 високотехнологични операционни зали

20 специализирани кабинета в Диагностично-консултативния център (ДКЦ)

Тази инфраструктура позволява едновременно извършване на сложни оперативни интервенции и цялостно проследяване на пациентите – от първичната консултация до възстановяването.

Силен екип зад всяка успешна терапия

В Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия към момента работят приблизително 145 специалисти, обединени от общата мисия да предоставят медицинска грижа на най-високо ниво.

Медицински директор е един от най-уважаваните и търсени ортопед-травматолози в страната – д-р Николай Тивчев, редом до когото застават имена като: д-р Бисер Бочев – един от най-добрите ортопед-травматолози що се касае до спортни травми и артроскопска хирургия, който в различни периоди от кариерата си е лекар на ЦСКА, Славия и Левски, член на Медицинската Комисия на УЕФА и Председател на Медицинската Комисия на Българския Футболен Съюз; доц. Александър Пешев – любим лекар както на големите, така и на най-малките пациенти, които имат нужда от консултация или ортопедична операция; д-р Ивета Недева, специалист по ендокринология и метаболитни заболявания, която миналата година бе сред отличените млади учени с националната награда „За жените в науката“ - един от най-престижните научни конкурси в България и света; д-р Стайко Маринов – един от малцината българи на Балканите, който лекува перипротезни инфекции на опорно-двигателния апарат и още много техни колеги, прилагащи най-високи стандарти в ортопедичната хирургия.

Широк спектър от медицински дейности

Болницата се намира в София, на ул. Околовръстен път 127 и предлага оперативно и консервативно лечение в областта на:

ортопедията и травматологията

спортните травми

заболяванията на гръбначния стълб

комплексното възстановяване на опорно-двигателния апарат (кинезитерапия, а много скоро и физиотерапия)

Към лечебното заведение функционира и Диагностично-консултативен център, в който работят близо 40 лекари-специалисти в направления като кардиология, акушерство и гинекология, урология, дерматология и венерология, неврохирургия, нервни болести, ангиология, ендокринология, алергология, психология, кинезитерапия и други.

Болницата разполага със собствено Отделение по образна диагностика и Клинична лаборатория, обслужвани от висококвалифицирани специалисти.

Високотехнологично оборудване

Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия инвестира в съвременни медицински технологии, сред които:

ядрено-магнитен резонанс 3 Tesla за изключително прецизна диагностика

128-срезов компютърен томограф с минимално лъчево натоварване

модерна рентгенова и ехографска апаратура

мобилни C-рамо системи GE OEC Elite и Philips Veradius, предназначени за сложни хирургични и интервенционални процедури

артроскопска кула Arthrex Synergy за минимално инвазивна хирургия

операционен хирургичен микроскоп ZEISS TIVATO 700 за високоспециализирани интервенции

Референтен център за ортопедично лечение в България

„С модерна база, висококвалифициран екип и фокус върху иновациите, ние от Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия продължаваме да затвърждаваме позицията си като референтен център за ортопедично лечение в България, задаващ нови стандарти в съвременната медицина. И всичко това – в услуга на пациента“, споделя управителят на болницата г-н Александър Илиев.

Официално видео на Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия

За записване на час и консултация:

Телефон 02 903 81116 / *5544 с опция Ортопедия

Ул. Околовръстен път 127