Мъж оцеля 48 часа без бял дроб, после го трансплантираха

33-годишният американец оживял два дни благодарение на устройство, което напълно имитира ролята на органите за дишане

Американец на 33 години оцеля два дни без бели дробове, преди да бъде трансплантиран. Лекарите са го поддържали жив между отстраняването на увредените му органи и присаждането на нови благодарение на система за екстракорпорална оксигенация на кръвта. Този медицински подвиг разширява границите на белодробната хирургия и да дава надежда за много критично болни пациенти.

Мъжът бил приет в болницата с остър респираторен дистрес синдром (ОРДС). През следващите шест седмици той получил

инфекция, причинена от псевдомонас аеругиноза

– една от най-устойчивите бактерии, и развил некротизираща пневмония. Нито антибиотиците, нито кислородната терапия успели да спрат възпалението, което не се повлиявало от нищо.

"Сърцето му спря. Трябваше да извършим кардиопулмонална ресусцитация - обяснява професор Анкит Бхарат, гръден хирург и изследовател в Северозападния университет на Илинойс, който лекува пациента. - Когато инфекцията е толкова тежка, че

белите дробове се втечняват, увреждането е необратимо.Това може да бъде фатално."

Стандартният подход би бил пациентът да се постави на животоподдържаща система и да се даде време на белите дробове да се възстановят. Тук обаче те били основният проблем и източник на инфекция: било почти сигурно, че мъжът ще умре, ако белите му дробове не бъдат отстранени, и много вероятно ще умре, ако бъдат отстранени.

В този контекст все пак единствената възможност била органът да бъде премахнат. Медицинският персонал се изправил пред дилема: как биха могли да поддържат пациента жив без интраторакалния орган, необходим за дихателната система? Още повече че премахването на двата бели дроба – двустранна пневмонектомия – обикновено води до сърдечна недостатъчност поради нарушения в кръвообращението.

За щастие, медицината вече е изследвала тази рискована територия. Няколко пациенти с кистозна фиброза са успели да оцелеят в продължение на няколко дни благодарение на кислород, доставян от изкуствени бели дробове. Но екипът на професор Бхарат отишъл по-далеч, разработвайки устройство, способно да имитира ролята на белите дробове: то доставя кислород на кръвта, като същевременно отстранява въглеродния диоксид, обяснява специализираният сайт IFL Science.

Устройството е наречено тотална изкуственa белoдробна система (TAL)

То напълно имитира дейността на белите дробове, като същевременно управлява кръвообращението и предпазва сърцето.

Иновацията се крие не само в самата машина, но и във връзката с тялото. Шунт постоянно се настройва, за да позволи на кръвта да тече във и извън сърцето с постоянна скорост. В резултат на това след отстраняване на белия дроб и прилагане на външна оксигенирана кръв тялото на пациента започнало да се възстановява. Два дни по-късно трансплантацията била извършена успешно.

Статията, отнасяща се до тази необичайна операция, е била публикувана преди дни в научното списание Med, въпреки че е извършена преди известно време. Две години след процедурата белодробната функция на пациента е стабилна и той съобщава, че е възприел по-здравословен начин на живот.

"За първи път от биологична гледна точка предоставяме молекулярно доказателство, че някои пациенти се нуждаят от двойна белодробна трансплантация, за да оцелеят", обяснява изследователският екип.

Бхарат и колегите му извършили молекулярен анализ на белите дробове след отстраняването им, потвърждавайки, че е нямало шанс органът да се възстанови сам от остър респираторен дистрес синдром (ОРДС). Белезите и имунните увреждания означавали, че в този случай трансплантацията е абсолютно необходима.

"Обикновено тя е запазена за пациенти с хронични заболявания като интерстициална белодробна болест или кистозна фиброза - казва Бхарат. - В момента се смята, че ако пациент получи тежък ОРДС, трябва да продължите да го поддържате и в крайна сметка белите дробове ще се оправят."

Въпреки че изграждането на TAL система като тази в момента е възможно само в специализирани центрове, учените се надяват, че

иновациите, приложени в нея, в бъдеще могат да бъдат включени в стандартни устройства

"Докато трансплантацията на два бели дроба преди можеше да се смята за невъзможна в този сценарий, сега знаем, че може да се направи и да бъде успешна, въпреки че все още зависи от навременния достъп до донорски бели дробове.

В моята практика млади пациенти умират почти всяка седмица, защото никой не е осъзнавал, че трансплантацията е опция" - обяснява Бхарат. - При тежки белодробни увреждания, причинени от респираторни инфекции, дори в остри ситуации белодробната трансплантация може да бъде животоспасяваща."

В момента малко болници са оборудвани да извършват подобни операции. Но специалистите смятат, че с многократно използване процедурата ще стане по-достъпна.