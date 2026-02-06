172-ма настанени в болници в Пловдив и областта с грип и други вируси от началото на годината

Данните не се различават от предишни години, има незаети легла, обясни шефът на РЗИ - Пловдив

172-ма души са били хоспитализирани в Пловдив и областта от началото на януари с грип А или други респираторни вируси. Това каза директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Аргир Аргиров.

По думите му системата не е натоварена и данните са подобни на тези от предишни години. "Има незаети легла в Инфекциозното отделение, но това не означава всеки със симптоми да се втурва към болниците и да иска да бъде настаняван", обясни той. И допълни, че към днешна дата заболеваемостта е много по-ниска от началото на януари. Спадът на на случаите на грип обаче не означава, че липсват други респираторни вируси.

Удължаване на заповедта за грипна епидемия, която беше до днес, 6 януари, няма да има и децата от понеделник отново тръгват на училище. Тя беше въведена на 28 януари, когато болните в Пловдив и областта достигнаха 225,18 на 10 000 души.

Проверките за броя на отсъстващите ученици и преподаватели ще продължат.