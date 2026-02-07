Експеримент: Два дни ядене само на 300 г овесена каша и вредният холестерол пада с 10%

Зърнената култура е добра и за сваляне на кръвно и килограми, откриха германски учени

Често наричат лошия холестерол невидима опасност, защото не причинява симптоми, докато не възникне сериозен здравословен проблем. А и когато е открит рано, хората не гледат много сериозно на него. И това е обяснимо, тъй като по същество холестеролът е липид (мазнина) с ключово значение за функциониране на човешкото тяло. Нивото му зависи както от генетични фактори, така и от храненето и начина на живот. Когато има твърде много от него, това може да доведе до мастни отлагания в кръвоносните съдове и до по-малък приток на кръв. Също така да се стигне до откъсване на съсиреци, които да предизвикат мозъчен или сърдечен удар.

Познати са два вида. LDL, или липопротеин с ниска плътност, който се натрупва по стените на артериите и ги прави по-твърди и тесни. Точно той се нарича лош холестерол.

Добрият е HDL, който е с висока плътност и успява да “улови” излишния холестерол и да го върне обратно в черния дроб, за да бъде елиминиран.

Когато обаче това не се случва и лошият е в излишък, се стига до признаци като изтръпване на пръстите, усещане за студ, замаяност, нарушения в говора, крампи на прасците и поява на болки в гърдите. Ако и тези симптоми се подминат,

рискът от инфаркт и инсулт е много голям

Затова и лошият холестерол се сочи като основна причина за увеличаващите се сърдечносъдови заболявания и все повече учени търсят начин за неговото контролиране.

Последно изследователи от Университета в Бон са тествали как трупаща популярност здравословна закуска се отразява. Става въпрос за овесени ядки, които са част от препоръчваните пълнозърнести храни при високи нива на LDL.

Германските учени са включили в проучването си 68 души, диагностицирани с метаболитен синдром. Това е състояние, характеризиращо се с комбинация от наднормено тегло, високо кръвно налягане и анормални нива на кръвна захар. В продължение на два дни са ги помолили да ядат само 300 грама овесени ядки на закуска, обяд и вечеря. Условието е било да ги приготвят само с вода на каша и да ги гарнират с малко плодове или зеленчуци. Преди експеримента и след него доброволците са подлагани на различни медицински прегледи. Така учените са открили, че дори малък период на консумация от зърнената култура води до големи ползи. Нивата на вреден холестерол у тях са намалели с около 10%, те са свалили средно по два килограма и кръвното им е спаднало.

Най-забележителното в проучването обаче е, че положителните ефекти от двудневната интервенция с овес

са продължили до шест седмици след яденето му

Изследователите смятат, че това се дължи на неговата способност да стимулира растежа на полезни чревни бактерии, които от своя страна влияят върху метаболизма и нивата на холестерола.

По време на тестовете е имало и контролна група, която е следвала препоръчвана нискокалорична диета, но не на основата на овес. При нея промяната в нивата на холестерол е била незначителна.

Въпреки това, обнадеждени от резултатите при първата група, германските учени продължили с проучването си. Целта им е била да намалят консумацията на овес до 80 грама дневно като част от друго балансирано меню, но за по-продължителен период. Първоначално той е бил две седмици, като постепенно е увеличен до шест. На всеки

14 дни екипът е събирал и записвал ключови здравни показатели,

включително кръвно налягане, тегло, височина, обиколка на талията и процент телесни мазнини. Вземани са и кръвни и изпражнения, за да бъдат набавени допълнителни данни за метаболитни промени.

Анализирайки всички резултати, изследователите са открили, че ежедневната консумация на 80 грама овесени ядки в продължение на шест седмици няма същия ефект, както ударното му ядене за два дни. Затова те смятат, че краткосрочни, интензивни промени в диетата могат да се окажат по-работещо решение за хора, страдащи от метаболитни състояния като затлъстяване, повишена кръвна захар и високо кръвно. Заключението им оспорва досегашни научни тези, че най-добрият начин за справяне с тях е чрез постепенни промени в начина на хранене и физическа активност. Причината е, че те обикновено са съпътствани и с други здравословни проблеми, които също могат да бъдат повлияни от рязка смяна на диетата.

Изследователите от Бон обаче подчертават, че краткосрочната диета на основата на овес може да промени микробиома и метаболизма по начини, които подпомагат съдовото здраве и управлението на холестерола. И тези ползи се простират далеч отвъд самия период на яденето му, осигурявайки време на лекуващите лекари за изграждане на достъпна стратегия за управление на компонентите на метаболитния синдром.

Те признават също, че се нуждаят от още изследвания, за да определят оптималното време и честота на хранителните интервенции на основата на овес, както и дългосрочната устойчивост на наблюдаваните метаболитни подобрения. Затова съветват хората, които искат да опитат да подобрят холестерола си с овесени ядки дори само за два дни, да се консултират със своя лекар.