Откриха със скенер, че невидими мазнини на 3 места в тялото съсухрят мозъка ни

Депа в панкреаса, черния дроб и между мускулите изпращат възпалителни молекули до челния дял и намаляват обема му. При слабите, които са "дебели" отвътре, умственото остаряване е с 10 г., но за мъжете щетите са по-големи

В универсалния процес на еволюция - от раждането на звездите до формирането на първите идеи - природата винаги се е стремила към по-висока форма на организация. Усилието е достигнало своя връх в префронталната кора на челния дял на човешкия мозък. Това е нашият висш контролен център, който ни позволява да планираме дейността си, да съчувстваме на другите и да владеем себе си - територията, която ни определя като хора.

Но се оказва, че този център на разума е подложен на невидима обсада - многократно е доказвано, че излишните мазнини могат да саботират умствените процеси. Престижното научно издание Radiology обаче разкри на базата на изследвания с ядрено-магнитен резонанс, че истинската заплаха не е в числата, които отчита кантарът, а в три скрити депа: панкреаса, черния дроб и между мускулните влакна.

Кой би очаквал, че врагът е скрит не в нервната система, а в метаболитните депа на нашето тяло?

Когато мазнините превземат вътрешните органи - процес, известен като инфилтрация, те започват да отделят възпалителни молекули, които пробиват кръвно- мозъчната бариера и атакуват “контролния център”, който ни отличава от приматите. Веднъж проникнали в челния дял, те задействат механизъм, който буквално свива сивото вещество. Мозъкът физически губи обем, а с него си отива и остротата на мисълта.

Увреждането е бавно, но настъпателно. Сивото вещество - самите неврони, започва да губи критична маса и мозъкът физически намалява своя обем в най-важните си части. Паралелно с това бялото вещество - представете си го като информационни пътища на мисълта, кабели - губи своята цялост и в резултат на това се появяват дискретни “дупки”. Сигналите започват да закъсняват, а координацията на разумната дейност се разпада.

Хората с такива “тайни” складове на мазнини показват ускорено стареене на мозъка средно със 10 г. При мъжете процесът е особено агресивен - най-силно засегната е способността им бързо да реагират и да планират. Така проучването - анали на данни от UK Biobank, поставя под въпрос всичко, което мислехме за теглото и здравето. Изследването върху близо 26 000 души разкрива, че това, което показват огледалото или в други случаи кантарът, може далъже дали сме здравословно слаби, или невидимо дебели с опасни отражения върху всички органи и най-вече върху мозъка. Истинската заплаха за ума се режисира не под кожата, а вътре в органите ни.

Ключовото откритие е инфилтрацията - процес, при който мазнините не просто обграждат, а буквално превземат панкреаса и черния дроб, настанявайки се вътре в техните клетки. Когато тези органи са “завзети”, те престават да работят правилно и се превръщат в източници на хронично възпаление. Към тях се присъединява и “мускулното затлъстяване” - състояние, при което мазнините се вклиняват между мускулните влакна, при което пречат за чистене на метаболитните отпадъци Може да си го представите като това, което в магазина наричат мраморизирано, “шарено” месо.

Според изследването когнитивният залез в резултат на невидимите мазнини започва в специфична последователност. Първо избледнява психомоторната скорост - онази мигновена способност да обработваме информация и да реагираме на промени. След нея започва да куца проспективната памет - механизмът, който ни позволява да помним намеренията си и да организираме деня си. Изследването установява и ясна връзка между тези мастни депа и повишения риск от инсулт и депресивни разстройства.

Да си слаб, не е достатъчно, за да си когнитивно защитен. Грижата за мозъка изисква по-умна стратегия. Протекцията за челния дял не се фокусира върху гладуването обаче, а върху метаболитната чистота. Но как, питаме се прагматично, да пазим органите от невидимо превземане?

Намаляването на захарите и преработените мазнини е насочено директно към здравето на панкреаса и черния дроб. А косвено е застраховка срещу токсични възпалетелни - инфламаторни, сигнали от корема към мозъка.

Изграждането на адекватни за ръста и теглото мускули е единственият начин да неутрализираме “мускулното затлъстяване” и да дадем на тялото си инструмент, който активно изсмуква инфламаторните маркери и не позволяват те да преминат кръвно-мозъчната бариера.