Изключете всички светлини - сън на тъмно пази сърцето

Хората, които спят на светло, имат 56% по-висок риск от сърдечна недостатъчност, показва ново мащабно проучване

Продължителното излагане на естествена светлина през деня обаче е свързано с по-добро сърдечно здраве

Забравяте лампата включена, оставяте телевизора да работи, не пускате щорите – всички тези дребни навици, които изглеждат безобидни, всъщност могат да навредят сериозно на здравето ви.

Ново изследване, публикувано в списанието JAMA Network Open, показва, че излагането на светлина през нощта повишава риска от инфаркт, инсулт и други сърдечносъдови заболявания – водещата причина за смърт в света.

Хората, които били изложени на най-ярка нощна светлина, имали с 56% по-висок риск от сърдечна недостатъчност, 32% по-висок риск от коронарна болест на сърцето и 28% по-висок риск от инсулт, сочат данните.

Участниците носели специални устройства на китката, които проследявали интензитета на светлината между 0,30 и 6 ч.

"Едно ограничение е, че не знаем източниците на индивидуалното излагане на светлина, а само нейната интензивност", казва д-р Даниел Уиндред, научен сътрудник в университета "Флиндерс" в Австралия.

"Разбирането на типичните източници на светлина през нощта може да позволи по-добри препоръки от просто "избягвайте ярка светлина през нощта'".

Какво се случва, когато спим на светло

Светлината през нощта потиска производството на хормона мелатонин, който регулира съня. Според експертите намаляването на изкуственото осветление вечер може да подобри не само съня, но и общото сърдечно здраве.

"Ограничете времето пред екрани колкото е възможно повече и изключвайте ненужното осветление у дома поне четири часа преди сън", препоръчва д-р Хулио Фернандес-Мендоса, клиничен психолог от университета Penn State в САЩ.

Ако не може напълно да се изключи осветлението, специалистите съветват да се използва приглушена или топла светлина вместо ярка, да се избягват светещи будилници и да се използват плътни завеси или маска за сън.

Според авторите това е "най-голямото известно проучване" на дългосрочните връзки между излагането на светлина през нощта и риска от сърдечносъдови заболявания.

"Анализирахме 13 млн. часа данни за светлина (за почти) 89 000 души", казва д-р Уиндред.

Изследването се основава на данни от UK Biobank –

дългосрочен проект, който следи здравето на над половин милион британци на възраст между 40 и 69 г.

Участниците носели светлинни сензори в продължение на седем дни между 2013 и 2022 г., а след това били наблюдавани за здравни резултати средно девет години.

Как светлината влияе на вътрешния часовник

Циркадните ритми – вътрешните 24-часови биологични цикли – играят ключова роля в регулирането на съня, хормоните и кръвното налягане.

"Циркадните ритми присъстват в почти всяка клетка и тъкан в нашето тяло, включително в сърдечносъдовата система", обяснява д-р Уиндред. "Този вътрешен часовник контролира цикъла сън – бодърстване, възприемайки светлината като сигнал за събуждане и тъмнината като сигнал за сън."

Когато светлината нарушава тези ритми, организмът може да реагира с хормонален и физиологичен стрес, повишавайки нивата на кортизол, кръвната захар и кръвното налягане.

"Възможно е организмът да реагира на светлината през нощта като на стресов фактор, нежелано събитие, активиращо тялото с ускорен пулс, повишени нива на стресови хормони, глюкоза и инсулин, и възпаление"" обяснява д-р Фернандес-Мендоса.

По-ярка светлина – по-голям риск от инфаркт и аритмия

Резултатите показват, че участниците, изложени на ярка светлина през нощта, имали с 47% по-висок риск от инфаркт и с 32% по-висок риск от предсърдно мъждене. Жените били по-застрашени от сърдечна недостатъчност и коронарна болест, докато по-младите хора – от аритмия и сърдечна слабост.

"Изследването е уникално и силно иновативно", подчертава д-р Фернандес-Мендоса.

Не само връзка, но и предупреждение

Проучването не доказва, че светлината е директна причина за болестите, но връзката е очевидна, казват учените.

"Може да има и други разлики между хората, изложени на светлина през нощта, които да обясняват по-високия риск от сърдечни заболявания", коментира д-р Тим Чико, професор по сърдечно-съдова медицина в Университета на Шефилд. А резултатите остават значими дори след отчитане на фактори като физическа активност, тютюнопушене, алкохол, диета и нощен труд.

Според д-р Фернандес-Мендоса има и добра новина: "Проучването е едно от малкото, които представят убедителни доказателства, че

високото излагане на светлина през деня – например след събуждане сутрин – е свързано с добро сърдечно здраве."

Специалистите препоръчват простичко решение – повече светлина през деня и пълна тъмнина през нощта. Така се запазва естественият биологичен ритъм, който пази и сърцето.