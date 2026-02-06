Проучване: Жените, ваксинирани срещу HPV, могат да намалят честотата на скрининга за рак на шийката на матката

Жените, които са получили ваксина срещу човешкия папилома вирус (HPV), могат да намалят броя на скрининговите прегледи за рак на шийката на матката, обикновено препоръчвани на всеки три до пет години, сочи ново изследване, предаде Ройтерс, цитирайки медицинското списание Annals of Internal Medicine.

Проучването е проведено в Норвегия от международен екип от учени. Въз основа на направените изводи изследователите смятат, че жените, ваксинирани срещу HPV между 12 и 24-годишна възраст, могат да си правят изследавене на интервали от 15 до 25 години, което означава, че те биха преминали през тестове само два или три пъти през живота си. Жените, ваксинирани между 19 и 21-годишна възраст, трябва да започнат скрининга на 25 години и да го правят с интервал от 20 години, а поставилите си ваксини между 25-те и 30-те си години – да се изследват на всеки 10 години. Скринингът може да се прекрати след 65-годишна възраст, пише БТА.

Изследователите са използвали държавни здравни данни и компютърно моделиране, за да оценят дългосрочните здравни и икономически резултати при различни стратегии за скрининг след имунизиране с ваксини, насочени към два или девет типа HPV. Ефективността на препоръките зависи от наличието на точни регистри за ваксинация и координирани програми за скрининг, каквито има в Норвегия.

В страни без национални регистри, като САЩ, може да бъде трудно да се проследи възрастта, на която е направена ваксинацията, и съответно - за лекарите би било по-трудно да дават индивидуализирани препоръки във връзка с честотата на профилактичните прегледи. Въпреки това проучването показва, че честотата на скрининга може да се намали без риск за превенцията, посочи д-р Николас Венценсен от американския National Cancer Institute (NCI), цитиран от Ройтерс. С навлизането на голям брой ваксинирани жени и повишаване на колективния имунитет подходите за скрининг при ваксинирани и неваксинирани “в крайна сметка ще се сближат”, посочи ученият.

Наред с това Ройтерс цитира и публикация на китайски учени в The BMJ (The British Medical Journal), в която се отбелязва, че тестовете за HPV на менструална кръв могат да представляват надеждна алтернатива или заместител на сегашните методи за скрининг. При 3068 участнички резултатите от тестовете на менструална кръв съответствали по точност на традиционните клинични HPV тестове.