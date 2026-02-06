Република Южна Африка представи ваксина срещу шап

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Република Южна Африка (РЮА) обяви днес първата си ваксина срещу шап от 20 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

РЮА се опитва да насърчи домашното производство на ваксини, за да се бори с най-голямата епидемия от шап на своя територия от много години.

Болестта е силно заразна и засяга основно едрия рогат добитък.

Въпреки че обикновено заболяването не е фатално, то се отразява неблагоприятно на продуктивността на добитъка.

Южна Африка внася повечето от ваксините си срещу шап от Ботсвана, Аржентина и Турция.