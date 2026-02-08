ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Гергана Николова: Не разбирам защо на държавата й е скъпо да даде пари за назална ваксина за децата

Гергана Николова КАДЪР: Нова тв

Може би ще има и още грип, ще дойде и Ковид, ще дойдат и респираторно-синцитиалните, ще дойдат и бактериалните инфекции. Винаги преминаваме от едно към друго. Това коментира д-р Гергана Николова пред Нова тв.

Тя засегна и темата с ваксините за грип. „Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата поне до 7-годишна възраст", каза д-р Николова.

„Задавам един въпрос на тези, които вземат решения - здравето и животът на децата не са ли по-скъпи за нашата държава и не си ли заслужава тя да инвестира в тях пари, така както отпусна немалко милиони за антибиотици? Парите за ваксини ще бъдат далеч по-малко. Да закупят ваксините и да ги направят препоръчителна", заяви д-р Николова.

„Всяко нещо, което е включено в препоръчителния списък, е безплатно. В този случай това означава, че държавата ще има възможност да планира колко ваксини да закупи и колко хора да бъдат обхванати", каза д-р Николова.

Тя коментира и скандала с камери в гинекологични кабинет.

„Недопустимо е да има камери там, където пациентът се съблича и споделя личните си проблеми", коментира още д-р Николова.„Може да има камера в чакалнята, но не и в кабинета", смята тя.

