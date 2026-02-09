4 дни преглеждат безплатно пациенти с деменция в Пловдив

Необходимо е предварително записване по телефон

Безплатни профилактични прегледи, които да помогнат на хора с различни дементни симптоми, организира Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Те ще се проведат в периода от 10 до 13 февруари, а инициативата е част от утвърдената кампания "Здраве за всички", съобщиха от лечебното заведение.

Прегледите са предназначени за пациенти с диагностицирана или предполагаема деменция, както и за лица с оплаквания като нарушения в паметта, концентрацията и ориентацията, затруднения при изпълнение на ежедневни дейности и промени в настроението и поведението.

Деменцията представлява съвкупност от симптоми, свързани с прогресивно влошаване на когнитивните функции. Най-често срещаната форма е Болестта на Алцхаймер, която обхваща 50–70% от случаите. Заболяването има сериозно отражение не само върху пациента, но и върху неговото семейство. Ранната диагностика е ключова за по-добър контрол на симптомите, ефективно лечение и запазване на самостоятелността на пациента за по-дълго време.

По време на кампанията специалистите от Клиниката по нервни болести ще извършват индивидуална оценка на здравословното състояние, ще предоставят консултации и препоръки за последващи действия, а при необходимост ще бъдат назначени и допълнителни изследвания или болнично лечение.

Прегледите ще се провеждат в Клиниката по нервни болести, намираща се на 5 етаж в Източното крило на УМБАЛ "Свети Георги". Предварителното записване е задължително на телефон 0886 676 210 всеки делничен ден от 8 до 12 ч.