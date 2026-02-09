ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Как да разпознаем епилептичен пристъп и как да реагираме

На 9 февруари е Международният ден за борба с епилепсията Снимка: Pixabay

Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания в света и от него са засегнати над 50 милиона души. Болестта може да засегне хора от всички възрасти и се характеризира с повтарящи се пристъпи, настъпващи внезапно. Околните често се плашат от тези състояния, настъпили внезапно у пациента.

В повечето случаи епилепсията подлежи на контрол, а при около 70% от пациентите лечението позволява пълноценен живот. Информираността и правилната реакция на хората около пациента по време на пристъп са от ключово значение за неговата безопасност.

Това съобщават във фейсбук от Министерството на здравеопазването по повод Международния ден за борба с епилепсията.

Как може да се разпознае епилептичен пристъп

При всеки пристъпът може да протече различно, но основните симптоми са обърканост, втренчен поглед, загуба на съзнание, неволни мускулни движения, прехапване на езика.

Да се отстранят предметите, които могат да доведат до нараняване, да бъде осигурено безопасно пространство около човека, под главата му да се подложи мек предмет, който да я предпази от удар, внимателно да бъде обърнат настрани и да се извика спешна медицинска помощ, съветват от ведомството. Да не се дават вода или лекарства на получилия епилептичен пристъп, както и да не се задържат насила движенията му.

От Асоциацията на родители на деца с епилепсия днес организират среща с ученици в столичното 112 Основно училище "Стоян Заимов", а след това пред журналисти ще споделят проблемите, пред които са изправени засегнатите от заболяването.

