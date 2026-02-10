Наднорменото тегло зад един от всеки шест смъртни случая от инфекции във Великобритания

Наднорменото тегло е причина за един от всеки шест смъртни случая от инфекции във Великобритания според данните от изследвания, цитирани от Прес асосиейшън медия/ДПА.

Експерти предупреждават, че при хората със затлъстяване има 70% по-висок шанс да бъдат приети в болница или да умрат от инфекциозно заболяване, докато при тези с най-тежко затлъстяване рискът дори е три пъти по-голям. Тенденцията може да се влоши през следващите десетилетия, ако нивата на затлъстяване продължат да се покачват, смятат учените.

Известно е, че наднорменото тегло значително увеличава риска от приемане в болница или смърт от инфекциозни заболявания като грип, пневмония, инфекции на пикочните пътища или инфекции на дихателните пътища.

Новото проучване, публикувано в медицинското списание The Lancet, се основава на глобални изследвания на повече от 540 хил. души, включително над 470 хил. възрастни от базата данни на UK Biobank. Използвайки оценки на риска, изследователите установиха, че затлъстяването е свързано с един от 10 смъртни случая, свързани с инфекции по света през 2023 г.

Рисковете от смърт са специфични в различните страни, но около един от всеки шест смъртни случая във Великобритания и един от всеки четири смъртни случая в САЩ се дължат на тази връзка. Като цяло, затлъстяването е било движещ фактор за 0,6 млн. от 5,4 млн. смъртни случая (10,8%) от инфекциозни заболявания през 2023 г., се казва в проучването. Във Великобритания то е причина за 7300 от 42 хил. смъртни случая през същата година, което са 17,4%, предаде БТА.

Професор Мика Кивимаки от Университетския колеж в Лондон, който ръководи изследването, посочи: „Нашите открития показват, че затлъстяването отслабва защитните сили на организма срещу инфекции, което води до по-сериозни заболявания. Хората може да не се заразяват по-лесно, но възстановяването от инфекция очевидно е по-трудно.“

Изследователите откриха доказателства, че загубата на тегло може да намали риска от тежки инфекции. При хората със затлъстяване, които по-късно са отслабнали, е имало приблизително 20% по-нисък риск от тежки инфекции, отколкото при тези, които са запазили същото тегло.

Проучването е установило, че при хората със затлъстяване – тоест с индекс на телесна маса (ИТМ) 30 или повече - има със 70% по-висок риск от хоспитализация или смърт вследствие на инфекциозно заболяване в сравнение с хората със здравословен ИТМ между 18,5 и 24,9.