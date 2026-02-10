Защо кафето е полезно за бъбреците при някои хора, но вредно за други

Кафето е една от най-популярните напитки в света. Много хора започват деня си с чаша кафе и продължават да го пият през целия ден, за да останат бодри и концентрирани.

Кафето често се свързва с ползи като подобрена концентрация и по-нисък риск от определени заболявания. Въпреки това, учените отдавна спорят дали пиенето на много кафе е добро или лошо за дългосрочното здраве. Ново изследване показва, че отговорът може да зависи от вашите гени, особено що се отнася до здравето на бъбреците.

Изследователи от Университета в Торонто и други институции наскоро провели подробно проучване, за да разберат как високата консумация на кафе се отразява на бъбреците.

Те се фокусирали върху въпроса защо кафето изглежда безвредно за някои хора, а за други е проблематично. За да проучат това, те се насочили към конкретен ген, наречен CYP1A2. Този ген играе важна роля в скоростта, с която организмът разгражда кофеина.

Хората могат да бъдат разделени на две големи групи въз основа на този ген. Едните са бързи метаболизатори на кофеина – техният организъм го преработва и изхвърля бързо. Другите са бавни метаболизатори, което означава, че кофеинът остава в организма им значително по-дълго. Тези разлики са невидими в ежедневието, но могат да повлияят силно на начина, по който кофеинът въздейства на организма, съобщи Knowridge.

За да обяснят това, учените дават пример с двама души, които пият по няколко чаши кафе на ден. Въпреки че приемат еднакво количество, организмът им реагира различно. При бавните метаболизатори кофеинът циркулира в кръвта с часове повече, което с времето може да натовари допълнително определени органи, включително бъбреците.

Изследователите анализирали здравните данни на участници, които консумират големи количества кафе, обикновено повече от три чаши на ден или около 300 милиграма кофеин.

Това ниво е близко до дневния лимит на кофеин, който здравните власти в страни като Канада и САЩ считат за безопасен за повечето възрастни. Въпреки че е в рамките на тези лимити, проучването установи важни разлики в здравето на бъбреците въз основа на генетичния профил.

Сред хората, които са бавни метаболизатори на кофеин и пият много кафе, изследователите открили почти три пъти повече признаци на бъбречен стрес в сравнение с бързите метаболизатори.

Те измервали няколко показателя за здравето на бъбреците, включително излишък на протеин в урината, степента на натоварване на бъбреците при филтриране на кръвта и нивата на кръвното налягане. Всички тези маркери се използват често от лекарите за оценка на бъбречната функция и откриване на ранни увреждания.

Едно от ключовите открития било по-високата честота на албуминурия, което означава прекалено много протеин в урината. Това може да бъде ранен предупредителен знак за бъбречно заболяване. Проучването също така установило хиперфилтрация – състояние, при което бъбреците работят по-усилено от нормалното, което може да доведе до дългосрочни увреждания.

Високото кръвно налягане също било по-често срещано в тази група, което добавя още един рисков фактор за бъбречни проблеми.

Предишни изследвания за връзката между кафето и здравето на бъбреците дават противоречиви резултати. Някои проучвания показват, че кофеинът може да увреди бъбреците, докато други сочат, че кафето може да ги предпазва.

Това ново изследване помага да се обясни защо резултатите са толкова противоречиви. То показва, че генетиката може да промени начина, по който кафето влияе на организма, което означава, че един и същ навик може да е безопасен за един човек, но рискован за друг.

Около половината от населението носи варианта на гена CYP1A2, свързан с бавен метаболизъм на кофеина. Това означава, че голям брой хора могат да бъдат по-чувствителни към високия прием на кофеин, без да го осъзнават. В резултат на това интересът към генетичните тестове е нараснал.

Някои клиники и компании вече предлагат тестове, които определят колко бързо човек метаболизира кофеина и предоставят персонализирани съвети за хранене.

Проучването е проведено от изследователя Ахмед Ел-Сохеми и е публикувано в JAMA Network Open. Авторите подчертават, че не препоръчват всички хора да спрат да пият кафе. Вместо това те акцентират върху значението на индивидуалните различия.

За хората, които пият много кафе и може да са бавни метаболизатори, намаляването на приема може да помогне за защитата на здравето на бъбреците.

Изследването подкрепя нарастващата идея за персонализирано хранене, която се фокусира върху адаптирането на диетичните съвети към индивидуалната генетика и здравния профил. То признава, че няма единна диета, която да работи еднакво добре за всички, съобщи БГНЕС.