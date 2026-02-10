Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор на болницата по детски болести в София

В Министерството на здравеопазването е постъпила молба от д-р Благомир Здравков за освобождаване от длъжността изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев". Подадената молба ще бъде уважена. С цел гарантиране на спокойна работна среда и непрекъсваемост на лечебния процес в болницата ще бъде уважено и решението на Съвета на директорите временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор да бъде д-р Мария Екимова-Пенева, като предстои провеждането на среща с нея за осигуряване на максимално плавен преход в управлението, така че промяната на ръководството да не доведе до сътресения в работата на лечебното заведение. Това съобщават от пресцентъра на здравното министерство в своя позиция.

Ето какво още казват от там:

Министерството на здравеопазването категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск върху което и да е лечебно заведение. Проверките, извършвани от компетентните органи, са стандартен инструмент за гарантиране на законосъобразното разходване на публични средства и качеството на медицинската дейност във всички държавни лечебни заведения, чиито принципал е МЗ.

За периода от началото на 2025 г. до момента в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев" са извършени две проверки от Звено „Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването. Първата е от 23.09.2025 г., а втората от 29.01.2026 г.

За същия период по информация от ИАМН в болницата са извършени седем проверки, като три от тях са по сигнали и жалби, две са по прокурорски постановления, една е във връзка със сезиране по медийни публикации и една по повод постъпило писмо от самата СБАЛДБ, относно настъпила смърт на пациент. През 2026 г. са извършени още две проверки по жалби до ИАМН, като по едната е постъпило и постановление от Прокуратурата.

В рамките на своите законови правомощия, през 2025 г. Столичната регионална здравна инспекция е извършила една комплексна проверка, три проверки по сигнали и тринадесет, които касаят единствено случаи на Остра вяла парализа при пациенти и се извършват по реда за регистрация на заразните болести. От началото на 2026 г. са извършени още три такива проверки за Остра вяла парализа.

Тези действия са част от обичайния контролен механизъм в системата на здравеопазването и не представляват извънредна или целенасочена практика спрямо конкретно лечебно заведение или неговото ръководство.

Паралелно с контролната дейност Министерството на здравеопазването продължава да инвестира в развитието и модернизацията на лечебните заведения в страната.

Пример за това е предоставянето на високоспециализирана медицинска апаратура от МЗ на детската болница, включително магнитен резонанс, ехокардиографски ултразвукови системи, мобилен рентгенов апарат и др. по инвестиция, част от ПВУ. Към настоящия момент Министерството е сключило договори за апаратура за нуждите на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев" на стойност над 4,5 милиона евро. Същата се доставя или предстои да бъде доставена в срок до 30.06.2026 г. Отделно от това по друга поръчка предстои да бъдат сключени договори за доставка на апаратура на стойност около 1,2 млн. евро.

Министерството на здравеопазването е наясно с предизвикателствата пред детското здравеопазване и категорично отстоява позицията, че това е тема, която не бива да се превръща в поле за внушения, конфликти и политически декларации.