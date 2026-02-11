Тази седмица МЦ „Афродита“ отчете 44,3% успеваемост от инвитро процедури и за поредна година ще оглави класацията на най-успешните центрове по репродуктивна медицина

Да мечтаеш за дете е естествено. Но когато мечтата се превърне в години опити, разочарования и мълчаливи сълзи, пътят става тежък. За много двойки репродуктивната медицина не е просто решение – тя е последната врата, която може да ги отведе до най-важното: да станат родители.

Тази седмица МЦ „Афродита“ отчете 44,3% успеваемост от инвитро процедури , като за поредна година вероятно ще оглави класацията на най-успешните центрове по репродуктивна медицина. Това се случва 13 поредни години, което е наистина голям успех. Зад този резултат стоят не само технологиите, стандартните оперативни процедури и европейския опит, натрупан през годините. Стои и екип, който от години работят заедно с внимание към всеки детайл и към всяка човешка история. Този екип се обогатява всяка година с хора ,които допринасят и помагат за непрекъснатото развитие на клиниката.

Георги Дойчев Главен ембриолог и д-р Минчев

Разговаряме с д-р Андрей Минчев, репродуктивен специалист , който отскоро се включи в екипа на МЦ „Афродита“, и с Георги Дойчев, главен ембриолог на МЦ „Афродита“ от 15 години. Те са двамата специалисти , които стоят зад процеса от първата консултация до най–чаканата новина.

- Д-р Минчев, МЦ „Афродита“ отчита 44,3% успеваемост. Какво означава това за вас?

- Това означава огромна отговорност. Когато говорим за 44,3%, много хора виждат просто процент. Но за нас това са реални животи – реални двойки, които са чакали с години. Това са хора, които идват с притихнала надежда и с голям страх, че може би никога няма да им се случи.

- Какво е първото нещо, което забелязвате у пациентите, когато влязат при вас?

- Умората. Тя се вижда веднага. Повечето двойки идват след години опити, често след други консултации, понякога след загуби. Има хора, които са преживели толкова много разочарования, че вече ги е страх да се надяват.

В репродуктивната медицина не лекуваме само диагноза. Лекуваме и болката, която идва с нея.

- Кое е най-важното послание към двойките, които отлагат консултация?

- Да не отлагат. Времето е критично, особено при жената. Възрастта влияе на яйчниковия резерв и на качеството на яйцеклетките. Много хора се надяват, че ще стане „по естествен път“, но когато минат години, шансът може да намалее. Понякога една навременна консултация прави огромна разлика.

- Г-н Дойчев, ролята на ембриолога често остава невидима за пациентите. Какво се случва зад вратата на лабораторията?

- В лабораторията се случва тишина. Но тази тишина е пълна с живот. Ние работим с клетки, които могат да се превърнат в дете. Това е изключително прецизна работа. Всеки ембрион изисква внимание, условията трябва да са контролирани до съвършенство, а решенията – точни. Това не е просто професия. Това е отговорност към нечия мечта.

- Как се постига успеваемост от 44,3% в толкова сложна област?

- Георги Дойчев: С постоянство и безкомпромисен контрол. В лабораторията няма място за грешки. Температура, среда, време на обработка, метод на оплождане, развитие на ембрионите – всичко е важен детайл.

Д-р Андрей Минчев: И с индивидуален подход. Няма универсална формула. Всеки пациент има различна история и различни фактори. Когато се подходи персонално и се следи процесът внимателно, шансът за успех е голям.

- Какво е най-тежкото, което пациентите споделят?

- Д-р Андрей Минчев: Най-често те казват: „Страх ме е да опитам пак.“ Защото след един неуспех болката остава. И хората започват да се пазят емоционално. Понякога те вече не плачат – просто се затварят в себе си. Ние се стараем да им покажем, че има план, че има следваща стъпка и че те не са сами в процеса.

- Г-н Дойчев, какво е чувството да работиш с ембриони?

- Чувството е трудно за обяснение. Когато гледаш под микроскоп, знаеш, че това може да бъде нечие дете. И че за тези хора това може да е единственият шанс. Работиш внимателно, спокойно, но вътрешно усещаш тежестта на отговорността. Най-силният момент е, когато пациентите изпратят снимка на бебето си. Тогава осъзнаваш, че всичко, което си правил в тишина, е станало реалност. Това не е само медицина. Това е човешка битка.

- Какво искате хората да разберат за инвитро процедурите?

- Д-р Андрей Минчев: Че това не е каприз и не е „лесен път“. Това е сериозен процес – физически, емоционален и финансов. И най-вече – процес, който изисква огромна сила от пациентите.

Георги Дойчев: Тези хора са смели. Много по-смели, отколкото обществото осъзнава. Те се борят всеки ден и често го правят в мълчание.

- Какво ви кара да продължавате въпреки трудните случаи?

- Д-р Андрей Минчев: Моментът, в който пациентът вече не е пациент, а родител. Когато видиш радостта, когато чуеш треперещия глас по телефона, когато разбереш, че си променил нечий живот.

Георги Дойчев: Снимките на бебетата. Това е момент, който не се забравя. Понякога една снимка ти дава сила за месеци напред.